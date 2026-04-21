DIHK warnt vor 'immensen Kostensteigerungen' durch Iran-Krieg

BERLIN (dpa-AFX) - Der Krieg im Iran setzt nach Angaben der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) in der deutschen Wirtschaft eine "spürbare Kettenreaktion" in Gang, mit "immensen Kostensteigerungen" bei Firmen. Sprunghafte Preissteigerungen und täglich wechselnde Einkaufspreise machten es nahezu unmöglich, auf Basis verlässlicher Kalkulationen zu planen. In einer DIHK-Blitzumfrage unter rund 2.400 Betrieben berichten demnach 83 Prozent der Firmen von negativen Auswirkungen auf ihre Geschäfte, in der Industrie sind es 87 Prozent.

Als häufigste Belastung nennen die Unternehmen gestiegene Fracht- und Transportkosten (73 Prozent) sowie höhere Preise für Energie (71 Prozent). Zudem melden 58 Prozent der Betriebe steigende Rohstoff- und Materialpreise. "Die Kostenwelle rollt durch die Unternehmen", sagte DIHK-Chefanalyst Volker Treier. Es gebe eine Kettenreaktion entlang der gesamten Wertschöpfungskette.