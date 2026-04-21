Silberpreis
Silberpreis bricht ein jetzt 78,85 USD
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,10 % auf 78,85 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,47 %
|1 Monat
|+15,08 %
|3 Monate
|-16,37 %
|1 Jahr
|+140,61 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,09892USD. Heute notiert Silber bei 78,85USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.141,37USD wert – ein Zuwachs von +214,14 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist sachlich: Charttechnik und Fundamentaldaten werden diskutiert, physische Nachfrage, besonders in Asien, wird als Treiber genannt. Die Haltung wirkt vorsichtig bis seitwärts; klare Kauf- oder Verkaufs-Signale fehlen. Eine konkrete 14-Tage-Preisveränderung wird nicht genannt; der Ausblick bleibt volatil, aber ohne eindeutigen Trend.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|372,20EUR
|-0,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|130,78EUR
|-0,40 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,72EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|408,28EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|107,46EUR
|-0,88 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|627,65EUR
|-0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|390,26EUR
|-0,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,01EUR
|-0,18 %
|Long
|1
|0,00
|130,84EUR
|-0,24 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,123EUR
|+0,94 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.