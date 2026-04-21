Silberpreis bricht ein jetzt 78,85 USD

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USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,47 % 1 Monat +15,08 % 3 Monate -16,37 % 1 Jahr +140,61 %

Abverkauf am Silbermarkt:in 24 Stunden, aktueller Kurs 78,85. Investoren ziehen Kapital ab.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 25,09892USD. Heute notiert Silber bei 78,85USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.141,37USD wert – ein Zuwachs von +214,14 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist sachlich: Charttechnik und Fundamentaldaten werden diskutiert, physische Nachfrage, besonders in Asien, wird als Treiber genannt. Die Haltung wirkt vorsichtig bis seitwärts; klare Kauf- oder Verkaufs-Signale fehlen. Eine konkrete 14-Tage-Preisveränderung wird nicht genannt; der Ausblick bleibt volatil, aber ohne eindeutigen Trend.