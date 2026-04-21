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    Reiche sieht KI als 'Überlebenschance' für Industrie

    Für Sie zusammengefasst
    • KI entscheidet über Zukunft der deutschen Industrie
    • Deutschland sitzt auf einem riesigen Datenschatz
    • Zu strenge EU Regeln treiben Firmen in die USA
    Reiche sieht KI als 'Überlebenschance' für Industrie
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz (KI) entscheidet nach Ansicht von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche über die Zukunft der deutschen Industrie. KI sei "eine Überlebenschance" für den Industriestandort Deutschland, sagte die CDU-Politikerin auf der Hannover Messe.

    Die Technologie biete die Möglichkeit, als Industrieland auf die Weltbühne der KI-Giganten zu kommen. "Da gehören wir hin", sagte Reiche. Sie zeigte sich überzeugt, dass deutsche Unternehmen dies schaffen könnten. Voraussetzung sei jedoch, dass vorhandene Daten besser genutzt werden. Deutschland verfüge über eine hohe industrielle Fertigungstiefe und "sitzt auf einem riesigen Datenschatz", um den die USA das Land beneiden würden.

    Kritisch äußerte sich Reiche zur europäischen Regulierung. Die KI-Verordnung der EU behandele das Thema, als gehe es um "Spielzeug-Chatbots". Tatsächlich gehe es um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Die Regeln müssten so angepasst werden, dass Industriedaten für KI nutzbar würden. Andernfalls könnten Unternehmen ihre Daten nicht für das Training von Anwendungen einsetzen.

    USA profitieren - Reiche verlangt weniger Hürden

    Reiche warnte zudem vor Standortnachteilen durch zu strenge Regeln. Es sei "nicht in Ordnung", dass Unternehmen - etwa beim Training autonomer Autos - in die USA ausweichen müssten, weil sie Daten in Europa nicht ausreichend nutzen dürften. Deshalb entstünden entsprechende Trainings- und Schulungszentren an der US-Westküste.

    Zugleich plädierte Reiche für mehr Tempo in der Politik. Man müsse schneller, mutiger und entschlossener werden - und auch mal riskieren, Regulierungen nicht perfekt umzusetzen./kge/DP/nas






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