Zahlen und Ausblick von Danaher treiben Merck und Sartorius an

Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang./bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 169,7 auf Tradegate (21. April 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +17,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..

Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von -6,30 %/+19,14 % bedeutet.