AKTIEN IM FOKUS
Zahlen und Ausblick von Danaher treiben Merck und Sartorius an
- Danaher bereinigte operative Marge 30,2 Prozent
- Merck plus 2,1 Prozent Sartorius plus 4,4 Prozent
- Danaher Börsenwert knapp 140 Milliarden US-Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX) - Solide Zahlen des Diagnostik- und Biotechnologiekonzerns Danaher sind am deutschen Aktienmarkt am Dienstag gut angekommen. Mit den Aktien von Merck KGaA und Sartorius reagierten zwei Papiere der Branche positiv auf das Zahlenwerk des US-Unternehmens.
Während Merck KGaA im Dax um 2,1 Prozent zulegten, stiegen Sartorius im MDax um 4,4 Prozent. Danaher verteuerten sich US-vorbörslich um 2,2 Prozent.
Danaher mit einem Börsenwert von knapp 140 Milliarden US-Dollar agierte im ersten Quartal deutlich profitabler als angenommen. Die bereinigte operative Marge lag mit 30,2 Prozent über der Konsensschätzung von 28,3 Prozent. Mit Blick auf den bereinigten Gewinn je Aktie im laufenden zweiten Jahresviertel wurde Danaher zudem etwas optimistischer als bislang./bek/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 169,7 auf Tradegate (21. April 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um +17,90 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 9,26 Mrd..
Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 266,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 232,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 295,00EUR was eine Bandbreite von -6,30 %/+19,14 % bedeutet.
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