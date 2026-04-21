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    ZenaTech setzt seinen internationalen Expansionskurs mit der Eröffnung neuer Niederlassungen in Südkorea und im Vereinigten Königreich fort

    ZenaTech setzt seinen internationalen Expansionskurs mit der Eröffnung neuer Niederlassungen in Südkorea und im Vereinigten Königreich fort
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia, (21. April 2026) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt heute bekannt, dass zwei neue Niederlassungen – eine in Seoul (Südkorea) und eine weitere in London (Vereinigtes Königreich) – eröffnet wurden. Mit diesen neuen Niederlassungen erweitert das Unternehmen seine internationale Präsenz und erschließt so neue Kundenmärkte in der Region Asien-Pazifik (APAC) und im Wirtschaftsraum Europa-Arabien-Afrika (EMEA). Ziel ist es, die vom Unternehmen entwickelten ZenaDrone-Lösungen, das Drone-as-a-Service-Angebot, den Enterprise-SaaS-Geschäftsbereich und auch das zukünftige Umsatzwachstum weiter zu stärken. Mit den neuen Niederlassungen setzt das Unternehmen seinen internationalen Expansionskurs fort und ermöglicht so die Bereitstellung seiner KI-autonomen Drohnenlösungen und -dienstleistungen für eine noch größere Klientel im zivilen und staatlichen Bereich sowie im Verteidigungssektor vor dem Hintergrund der aktuell weltweit stark steigenden Nachfrage.

     

    „Die Expansion in internationale Märkte mit starker Dynamik ist ein Eckpfeiler unserer langfristigen Wachstumsstrategie“, erklärt Shaun Passley, CEO von ZenaTech, Ph.D. „Durch den Ausbau unserer Präsenz in mehreren Zielländern erschließen wir uns Märkte, die Drohnenunternehmen aktiv regulatorische und wirtschaftliche Vorteile verschaffen. Damit sind wir noch besser in der Lage, vor Ort tätig zu werden und gleichzeitig neue globale Umsatzchancen auszubauen. Dank dieser neuen Niederlassungen können wir noch rascher im gewerblichen Bereich, auf Regierungsebene und im Verteidigungswesen Fuß fassen und unsere autonomen KI-Drohnenlösungen verstärkt in internationalen Schlüsselmärkten platzieren.“

     

    ZenaTechs Niederlassung in Seoul wird als zweiter strategischer Knotenpunkt in der Region Asien-Pazifik dienen und Teams in den Bereichen Betriebsführung, Geschäftsentwicklung, Marketing und Unternehmensentwicklung beherbergen, die das ZenaDrone-Geschäft und das Drone-as-a-Service-Angebot unterstützen. Als Fundament dient hier die bestehende unternehmenseigene Fertigungsanlage für Spider-Vision-Sensoren mit den Geschäftsentwicklungsteams in Taiwan. Südkorea ist für autonome Drohnenlösungen ein sehr hochwertiger Markt, der mit einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur punktet, umfangreiche staatliche Investitionen in Smart Cities und Robotik tätigt sowie zunehmend unbemannte Systeme in den Bereichen Logistik, Fertigung, öffentliche Sicherheit und missionskritische Anwendungen einsetzt. Die Teams unterstützen das Geschäft auf regionaler Ebene, stärken die Partnerbeziehungen und treiben die DaaS-Expansion im gesamten asiatisch-pazifischen Raum voran.

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