UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Obwohl der Zahlungsdienstleister deutlich darauf hingewiesen habe, dass das erste Quartal wohl das mit dem geringsten Wachstum 2026 sein werde, hätten die Anleger mit der Einschätzung zu kämpfen, dass der währungsbereinigte Anstieg des Nettoumsatzes unter der für das Jahr angestrebten Spane bleiben könnte, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung liege derweil schon knapp darunter./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 971,6EUR auf Tradegate (21. April 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1600

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

