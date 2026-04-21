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    RBC stuft Richemont auf 'Neutral'

    RBC stuft Richemont auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 165 Franken belassen. Die März-Exportzahlen für Schweizer Uhren belegten insgesamt einen Wertrückgang von 1 Prozent, aber einen Volumenanstieg von 5 Prozent, schrieb Nikolaos Lafioniatis in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dabei sei die Entwicklung in den einzelnen Regionen und bei verschiedenen Materialien uneinheitlich ausgefallen. Ausfuhren von Uhren höherer Preisklassen hätten eine schwächere Entwicklung verzeichnet. Für Richemont und für Watches of Switzerland wertet er die Zahlen neutral, für Swatch eher positiv./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:31 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 171,8EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.





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