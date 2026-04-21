Börsen Update
Börsen Update Europa - 21.04. - SMI stark +1,49 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 24.526,36 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: RWE +2,20 %, Scout24 +1,86 %, Allianz +1,74 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -3,58 %, Airbus -3,04 %, Beiersdorf -2,91 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.683,17 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: Redcare Pharmacy +6,23 %, Sartorius Vz. +3,96 %, AIXTRON +3,62 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,48 %, TKMS -2,19 %, Lanxess -1,72 %
Der TecDAX steht bei 3.732,50 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.
Top-Werte: Evotec +4,95 %, Sartorius Vz. +3,96 %, AIXTRON +3,62 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,48 %, Elmos Semiconductor -1,79 %, Deutsche Telekom -1,50 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.996,67 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Allianz +1,74 %, TotalEnergies +1,06 %, AXA +1,04 %
Flop-Werte: SAFRAN -4,95 %, Vinci -3,76 %, Airbus -3,04 %
Der ATX steht bei 5.892,22 PKT und gewinnt bisher +0,25 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,18 %, Andritz +1,01 %, Palfinger +1,00 %
Flop-Werte: DO & CO -1,53 %, UNIQA Insurance Group -1,22 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,13 %
Der SMI steht aktuell (13:59:44) bei 13.239,50 PKT und steigt um +1,49 %.
Top-Werte: Kuehne + Nagel International +1,44 %, Partners Group Holding +0,92 %, Zurich Insurance Group +0,73 %
Flop-Werte: Logitech International -1,72 %, UBS Group -1,40 %, Givaudan -1,08 %
Der CAC 40 steht bei 8.318,90 PKT und verliert bisher -0,34 %.
Top-Werte: Stellantis +1,47 %, Dassault Systemes +1,15 %, TotalEnergies +1,06 %
Flop-Werte: Thales -5,31 %, SAFRAN -4,95 %, Vinci -3,76 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.169,73 PKT und steigt um +0,42 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +1,57 %, Swedbank Shs(A) +1,22 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,62 %
Flop-Werte: SKF (B) -2,26 %, Sandvik -1,33 %, Telia Company -0,96 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 5.670,00 PKT und steigt um +0,35 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,71 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,29 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,01 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,69 %, Jumbo -0,94 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,71 %
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