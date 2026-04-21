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    Besonders beachtet!

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    Unitedhealth Group - Aktie gewinnt kräftig - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Unitedhealth Group Aktie bisher um +6,87 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Unitedhealth Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Unitedhealth Group - Aktie gewinnt kräftig - 21.04.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    UnitedHealth Group ist ein integrierter US-Gesundheitskonzern mit den Sparten UnitedHealthcare (Krankenversicherungen) und Optum (Gesundheits-IT, Datenanalyse, Versorgungsmanagement). Weltweit führend im Managed-Care-Markt. Wichtige Konkurrenten: CVS/Aetna, Cigna, Elevance, Humana. Stärke/USP: vertikal integriertes Modell, starke Datenkompetenz, enorme Skaleneffekte.

    Unitedhealth Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Unitedhealth Group. Mit einer Performance von +6,87 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Unitedhealth Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 294,10, mit einem Plus von +6,87 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Unitedhealth Group in den letzten drei Monaten Verluste von -4,82 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Unitedhealth Group Aktie damit um +11,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Unitedhealth Group -2,36 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,58 % geändert.

    Unitedhealth Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,85 %
    1 Monat +23,09 %
    3 Monate -4,82 %
    1 Jahr -25,43 %
    Stand: 21.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Es gibt 908 Mio. Unitedhealth Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 267,22 Mrd.EUR € wert.

    Unitedhealth hebt Gewinnziel nach überraschend gutem Quartal an


    Der größte US-Krankenversicherer Unitedhealth ist auf seinem krisenbedingten Schrumpfkurs überraschend stark ins Jahr gestartet. Angesichts der Ergebnisse des ersten Quartals wird Konzernchef Stephen Hemsley auch für das Gesamtjahr optimistischer. …

    UnitedHealth Group Reports First Quarter 2026 Results


    UnitedHealth Group (NYSE: UNH) today reported first quarter 2026 results, with performance supported by actions taken over the last several quarters. This press release features multimedia. View the full release here: …

    Heute im Fokus: 3M, General Electric, Adobe, BHP Group, Atos, Beiersdorf & RTX


    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Unitedhealth Group

    CVS Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,35 %. Humana notiert im Plus, mit +4,49 %. Centene notiert im Plus, mit +3,26 %.

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    Ob die Unitedhealth Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Unitedhealth Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Unitedhealth Group

    +7,94 %
    +12,16 %
    +24,45 %
    -4,98 %
    -26,97 %
    -38,22 %
    -16,23 %
    +129,62 %
    +1.996,99 %
    ISIN:US91324P1021WKN:869561
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