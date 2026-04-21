Ströer stellt Vorstand neu auf - Müller führt Konzern künftig alleine
- Ströer hebt Doppelspitze auf, Vorstand wird kleiner
- Udo Müller führt Strategie und operative Aufgaben
- Gieseke geht zum 4. Juni, Finanzbereich gestärkt
KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer stellt den Vorstand des Konzerns neu auf und bündelt die Verantwortlichkeiten. Um Entscheidungen schneller treffen zu können solle die bisherige Doppelspitze aufgehoben und der Vorstand verkleinert werden, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Udo Müller werde das Unternehmen künftig als alleiniger Vorstandschef führen und die operativen Kernfunktionen des Unternehmens sowie die strategische Weiterentwicklung verantworten. Co-Chef Christian Schmalzl hatte sein Vorstandsmandat Ende März niedergelegt.
Zudem verlässt Finanzchef Henning Gieseke laut Mitteilung das Unternehmen zum 4. Juni in gegenseitigen Einvernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, so Ströer. Die bisherige Funktion des Finanzchefs soll künftig um operative Aufgabe erweitert werden. Zur zusätzlichen Stärkung des Finanzbereichs schafft Ströer zudem die neue Funktion eines Group Finance Director./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 31.683 auf Ariva Indikation (21. April 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +7,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd..
Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+37,57 % bedeutet.
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Vorhin über den Ticker gelaufen ... "SQUARED, BLACKSTONE SAID TO MULL JOINT BID FOR STRÖER UNIT"
Scheinbar prüfen I Squared Capital und Blackstone ein Übernahmeangebot für Stroers Kerngeschäft.
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