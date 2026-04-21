Ströer stellt Vorstand neu auf - Müller führt Konzern künftig alleine

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,77 % und einem Kurs von 31.683 auf Ariva Indikation (21. April 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um +7,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,11 Mrd..

Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -7,41 %/+37,57 % bedeutet.