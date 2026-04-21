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    SV Werder Bremen: Anleihe 6,50 % bis 07/26 im Minus nach Verlusten

    Trotz gestiegener Umsätze bleibt das Konzernergebnis im Minus. Finanzielle Belastungen, sportliche Umbrüche und Investitionen prägen den Berichtszeitraum.

    SV Werder Bremen: Anleihe 6,50 % bis 07/26 im Minus nach Verlusten
    Foto: gaborsieto - stock.adobe.com
    • Konzern-Periodenergebnis (01.07.2025–31.12.2025): negativer Fehlbetrag von EUR 4,8 Mio. (Vorjahr EUR -5,0 Mio.), Betriebsergebnis EUR -3,8 Mio. (Vorjahr EUR -3,9 Mio.)
    • Umsatzerlöse gestiegen auf EUR 72,0 Mio. (Vorjahr EUR 69,9 Mio.), Aufwendungen für die betriebliche Leistung erhöht auf EUR 77,7 Mio. (Vorjahr EUR 74,7 Mio.); Umsatzanstieg hauptsächlich durch Transfererlöse (+EUR 5,0 Mio.), Belastungen durch DFB‑Pokal-Aus (-EUR 2,5 Mio.) und geringere Merchandise‑Erlöse (-EUR 1,2 Mio.)
    • Finanzmittelfonds deutlich reduziert auf EUR 11,8 Mio. zum 31.12.2025 (Vorjahr EUR 46,6 Mio.); gegenüber 30.06.2025 Rückgang um EUR 17,8 Mio.; Cashflows: laufende Geschäftstätigkeit EUR -3,3 Mio., Investitionstätigkeit EUR -11,6 Mio., Finanzierungstätigkeit EUR -2,8 Mio.; Kontokorrentlinie von EUR 9,0 Mio. besteht bis 01.07.2027
    • Eigenkapital zum 31.12.2025: EUR 10,0 Mio.; Eigenkapitalquote 10,8%
    • Sportliche Lage: Berichtszeitraum geprägt von Trainerwechsel, Verletzungen und Integration von Nachwuchsspielern; Männerteam in der Winterpause Platz 10 (17 P.), später Platz 15 mit 31 P. (5 P. vor Relegation), positive Entwicklung junger Spieler (Backhaus, Coulibaly, Covic); Frauenteam Rang 6 (35 P.)
    • Nachtragsereignisse: erfolgreiche zweite Kapitalerhöhung — regionales Bündnis hält nun 19,39% als Minderheitsgesellschafter; DFL erteilte Lizenz 2026/27 (Bundesliga und 2. Bundesliga) ohne Auflagen; Leistungszentrum‑Projekte im Zeit‑ und Kostenplan und finanziert; Ziel, im Gesamtjahr 2025/26 wieder einen Jahresüberschuss zu erreichen.






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