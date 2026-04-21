FOMO entdeckt sichtbares Gold in einem 400 m Step-out

Die Entdeckung wurde in Bohrloch N2-26-24 während Phase-1 des 2026-Winter-Bohrprogramms auf dem N2 Goldprojekt in Quebec gemacht, als Teil seines vollständig finanzierten 30.000 m Programms.

Dies ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil sichtbares Gold ein starkes Zeichen für ein fruchtbares mineralisierendes System ist, sondern auch aufgrund der Position des Bohrlochs. N2-26-24 wurde als 400 m Step-out südlich von zuvor erfolgreichen Bohrungen im Korridor der A-Zone konzipiert.

Das Ergebnis deutet nun darauf hin, dass sich die Mineralisierung deutlich weiter nach Süden fortsetzen könnte als bisher angenommen und damit die Ausdehnung der A-Zone wesentlich vergrößert.

Sichtbares Gold: Starkes Signal aus dem Bohrloch

Sichtbares Gold ist stets ein starkes visuelles und geologisches Signal. In diesem Fall berichtete FOMO über feinkörniges sichtbares Gold in einer Tiefe von etwa 151,1 m, eingebettet in einer 1 cm mächtigen Quarz-Ankerit-Pyrit-Stockwork-Ader. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit disseminiertem Pyrit in einem schiefrigen, mäßig ankeritisierten, schwach serizitisierten und chloritisierten Basalt und entspricht damit dem Mineralisierungsstil, der bereits in den goldführenden A- und RJ-Zonen beobachtet wurde.

In der Exploration ersetzt sichtbares Gold keine Laborergebnisse, steigert jedoch das Marktinteresse und das Vertrauen, da es auf ein aktives und potenziell robustes goldführendes System hinweist. Besonders relevant ist dies hier, da das Auftreten direkt mit einem groß angelegten Step-out-Bohrloch zur Erweiterung der Mineralisierung verknüpft ist.

Ein 400 m Step-out mit weitreichenderen Implikationen

Bohrloch N2-26-24 wurde niedergebracht, um das Potenzial der A-Zone zu testen, sich südlich und in die Tiefe unterhalb des nördlichen Korridors zu verbreitern. Die Lage ist von großer Bedeutung, da sich das Bohrloch 400 m von zuvor gemeldeten Abschnitten entfernt und strukturell unterhalb von Bohrlöchern wie N2-25-007, N2-25-008 und N2-25-010 befindet, darunter:

22,2 m @ 1,3 g/t Gold

61,1 m @ 0,95 g/t Gold

19,4 m @ 1,43 g/t Gold

Auf Grundlage dieser Geometrie geht FOMO davon aus, dass sich die Mineralisierung in der A-Zone mehr als 400 m weiter nach Süden erstrecken könnte, was das Erweiterungspotenzial der nördlichen mineralisierten Hülle deutlich erhöhen würde.

Diese Interpretation wird zusätzlich durch das historische Bohrloch 154-08-10 gestützt, das sich etwa mittig zwischen dem nördlichen Korridor und der neuen Entdeckung von sichtbarem Gold befindet. Dieses historische Bohrloch lieferte goldführende Abschnitte und deutet darauf hin, dass das System in der Tiefe weiterhin offen ist und dass das neue Bohrloch bislang getrennte Bereiche zu einem größeren mineralisierten Trend verbinden könnte.

Erfolgreicher Step-out erweitert die Ausdehnung der A-Zone: Bohrloch N2-26-24 (blauer Stern) markiert einen 400 m südlichen Step-out vom Northern Corridor, wo die jüngsten Bohrungen (rote Sterne) starke Goldabschnitte lieferten. Die Lage der Entdeckung von sichtbarem Gold unterstreicht das Potenzial für Streich- und Tiefenkontinuität und deutet darauf hin, dass sich die Mineralisierung der A-Zone deutlich weiter nach Süden erstreckt und ein größeres, zusammenhängenderes System darstellen könnte als bislang modelliert.

Starke bestehende Bohrunterstützung im Northern Corridor

Zusätzliches Gewicht erhält das neue Bohrloch mit sichtbarem Gold durch die jüngst gemeldeten Abschnitte im nördlichen Korridor der A-Zone. FOMO hob mehrere robuste Abschnitte aus dem laufenden Programm hervor, darunter:

21,9 m @ 1,8 g/t Gold , inklusive 4,8 m @ 3,4 g/t Gold (N2-25-006)

, inklusive (N2-25-006) 61,1 m @ 0,95 g/t Gold , inklusive 26,5 m @ 1,68 g/t Gold (N2-25-008)

, inklusive (N2-25-008) 24 m @ 1,37 g/t Gold , inklusive 13,3 m @ 2,05 g/t Gold (N2-25-009)

, inklusive (N2-25-009) 30,4 m @ 1,75 g/t Gold, inklusive 10,5 m @ 3,51 g/t Gold und 0,51 m @ 19,2 g/t Gold (N2-25-012)

Diese Ergebnisse bestätigen Kontinuität und Mächtigkeit im nördlichen Teil der A-Zone. Die neue Entdeckung in Bohrloch N2-26-24 fügt nun eine zweite Ebene des Aufwärtspotenzials hinzu, da sie auf eine mögliche Verbreiterung und vertikale Fortsetzung des Systems nach Süden hindeutet.

Ein größeres strukturelles System zeichnet sich ab

FOMO erklärt, dass N2-26-24 die bekannte nördliche mineralisierte Ausdehnung der A-Zone erweitert und eine starke Kontinuität in Fallrichtung aufzeigt. Noch wichtiger ist jedoch, dass dies darauf hindeutet, dass die A-Zone Teil eines größeren und robusteren strukturellen Systems sein könnte als bisher modelliert.

Das stellt einen wesentlichen Interpretationswandel dar. Anstatt die bekannte Mineralisierung lediglich entlang des Streichens zu erweitern, könnte das Unternehmen nun zeigen, dass die A-Zone ein beträchtliches laterales und vertikales Wachstumspotenzial besitzt. In praktischer Hinsicht erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass zukünftige Bohrungen die Größe der Lagerstätte wesentlich ausweiten und die konzeptionelle Größenordnung eines potenziellen Tagebaus verbessern könnten.

Das Unternehmen geht davon aus, dass entlang des Korridors der A-Zone bis zu 8 km Streichlänge mineralisiert sein könnten.

Das Management sieht das Potenzial, die Breite nahezu zu verdreifachen

FOMO-CEO Deepak Varshney kommentierte:

„Unser erstes Programm auf N2 sorgt weiterhin für bedeutende Überraschungen. Die Identifizierung eines neuen Satzes flacher mineralisierter Adern mehr als 400 m weiter südlich deutet darauf hin, dass ein starkes Potenzial besteht, die Lagerstätte zu erweitern und die Breite eines potenziellen Tagebaus nahezu zu verdreifachen. Diese Ergebnisse zeigen, dass es selbst nach fast 71.000 m Bohrungen auf N2 noch ein weiter Weg ist, um die Größe und Bedeutung des Systems vollständig zu verstehen, und während unser Fokus weiterhin darauf liegt, die A-Zone entlang des Streichens nach Osten und Westen zu erweitern, besteht auch reichlich Gelegenheit, die Lagerstätte seitlich zu vergrößern.“ Deepak Varshney, CEO von Formation Metals Inc., in der heutigen Pressemitteilung.

Dieses Zitat ist wichtig, weil es das Ergebnis nicht nur in Explorations-, sondern auch in Entwicklungskategorien einordnet. Das Management stellt damit ausdrücklich einen Zusammenhang zwischen der Entdeckung von sichtbarem Gold und der Möglichkeit eines wesentlich breiteren Tagebauszenarios her.

Ein vollständig finanziertes Programm mit reichlich Newsflow in Aussicht

FOMO befindet sich in einer starken Position, um diese These weiterhin offensiv zu testen. Das Unternehmen führt derzeit auf N2 ein vollständig finanziertes 30.000 m Bohrprogramm durch. Bislang wurden 48 Bohrlöcher über insgesamt 15.516 m abgeschlossen, während für 34 Bohrlöcher die Laborergebnisse noch ausstehen. Damit verfügt das Unternehmen über eine kontinuierliche Pipeline potenzieller Kurstreiber im Verlauf des 2. Quartals.

Auch finanziell scheint FOMO gut aufgestellt zu sein, um das Projekt weiter voranzutreiben, mit rund 10,5 Millionen CAD Arbeitskapital und ohne Schulden.

Fazit

Heute hat FOMO ein überzeugendes Explorations-Update für N2 geliefert. Die Entdeckung von sichtbarem Gold in N2-26-24 ist bereits für sich genommen bedeutend, doch die eigentliche Relevanz liegt in der weiterreichenden Implikation: Die A-Zone könnte sich 400 m weiter nach Süden erstrecken und ein deutlich breiteres sowie zusammenhängenderes mineralisiertes System darstellen als bislang angenommen.

Sollten Folgebohrungen und die noch ausstehenden Laborergebnisse dieses Modell weiter stützen, könnte die jüngste Entdeckung einen wichtigen Schritt hin zur Definition eines wesentlich größeren Goldsystems auf N2 markieren.

Starkes Goldpreisumfeld unterstützt M&A und Explorationspotenzial: Der anhaltende Aufwärtstrend beim Goldpreis schafft ein günstiges Umfeld für Explorations- und Entwicklungsprojekte in erstklassigen Minenregionen wie Quebec. Auf erhöhtem Goldpreisniveau suchen große Produzenten zunehmend nach skalierbaren Projekten zur Auffüllung ihrer Reserven, wodurch fortgeschrittene Projekte wie N2 als potenzielle strategische Übernahmeziele positioniert werden.

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Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen hinsichtlich: Der Interpretation der jüngsten und laufenden Bohrergebnisse auf dem N2-Goldprojekt, einschließlich der Bedeutung von sichtbarem Gold und dessen Auswirkungen auf Gehaltsverteilung, Kontinuität, Geometrie und die Gesamtgröße der Mineralisierung; der Erwartung, dass Erweiterungsbohrungen, einschließlich der jüngsten 400 m Step-out-Bohrungen, bekannte mineralisierte Zonen entlang des Streichens und in die Tiefe erweitern, verbreitern oder verbinden könnten; der Erwartung, dass ausstehende Analyseergebnisse die Kontinuität bestätigen, die Mineralisierung weiter nach Süden ausdehnen oder höhergradige Bereiche identifizieren könnten; der Erwartung, dass fortgesetzte Bohrungen, geologische Interpretation und Modellierung die Erstellung einer zukünftigen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung und deren Aktualisierungen unterstützen könnten; dem Ziel des Unternehmens, auf eine erste Mineralressourcenschätzung hinzuarbeiten; dem Potenzial weiterer Bohrungen zur Erweiterung bekannter Zonen, zur Definition eines größeren oder distriktweiten mineralisierten Systems oder zur Identifizierung zusätzlicher Zielgebiete; Aussagen zum konzeptionellen Potenzial oberflächennaher oder Tagebau-Mineralisierung und Bulk-Tonnage-Szenarien; der Erwartung, dass metallurgische Arbeiten Annahmen zu Gewinnungsraten bestätigen könnten; sowie Aussagen zu möglichem strategischem Interesse, Partnerschaften oder Unternehmenstransaktionen. 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Probenahme-, Analyse- und QA/QC-Risiko: Analyseergebnisse können durch grobkörniges Gold oder Nugget-Effekte, Probenahmeverzerrungen, analytische Variabilität, QA/QC-Probleme oder Laborverzögerungen beeinflusst werden. Sichtbares Gold kann zu erhöhter Gehaltsvariabilität beitragen. Gemeldete Bohrabschnitte entsprechen möglicherweise nicht der tatsächlichen Mächtigkeit, und Interpretationen können sich im Zuge weiterer Modellierungen ändern. Historische Daten- und Verifizierungsrisiken: Das N2-Projekt enthält historische Ressourcenschätzungen und umfangreiche historische Daten, die nicht aktuell sind und nicht den NI 43-101-Standards entsprechen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass diese historischen Schätzungen verifiziert, reproduziert oder in aktuelle Mineralressourcen überführt werden können. Verifizierungsarbeiten können die Interpretation von Tonnage, Gehalt, Geometrie oder Kontinuität wesentlich verändern. 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