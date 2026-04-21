Ein neues Textil-zu-Textil-Recyclingverfahren, das im industriellen Maßstab validiert wurde

PARIS, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Mehrere Dutzend Tonnen polyesterreicher europäischer Textilabfälle, die in Frankreich sortiert und aufbereitet wurden, sind in der halbindustriellen Demonstrationsanlage von Axens, IFPEN und JEPLAN in Japan verarbeitet worden, um erfolgreich das Basismonomer für einen zu 100 % recycelten Polyester herzustellen.

Dieser Schritt ebnet den Weg für Polyesterkreisläufe in der Textilindustrie, insbesondere für Sportbekleidung, Heimtextilien und den Luxussektor.

AXENS, IFPEN und JEPLAN geben den Erfolg eines groß angelegten industriellen Tests für das Recycling von polyesterhaltigen Textilabfällen (PET) unter Verwendung ihrer Rewind PET-Technologie bekannt. Dieser Test wurde in der von JEPLAN in Japan betriebenen halbindustriellen Anlage (Kapazität 1.000 Tonnen/Jahr) durchgeführt.

Diese Validierung in großem Umfang bestand in der Verarbeitung von mehreren Dutzend Tonnen Textilien aus der öffentlichen französischen Sammlung, die von zwei französischen Partnern, Nouvelles Fibres Textile und Mapea, sortiert und aufbereitet wurden. Mehrere Dutzend Tonnen des Basismonomers von Polyester, BHET, wurden produziert und werden bald zu Polyestergarnen, -geweben und -kleidung verarbeitet.

Dieser industrielle Textil-zu-Textil-Recyclingtest von mehreren Tonnen Post-Consumer-PET ist einer der ersten seiner Art unter repräsentativen industriellen Bedingungen. Er ebnet den Weg für das großtechnische chemische Recycling von Textilpolyester und bietet den Akteuren der Textilbranche einen Baustein, der in eine globale Strategie über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg integriert werden kann, die sich der Reduzierung, der Wiederverwendung und dem Textilrecycling verschrieben hat.

Eine bahnbrechende Innovation, die an bestehenden Standorten eingesetzt werden kann

Dieses innovative Verfahren kann vorteilhaft an Industriestandorten auf der ganzen Welt installiert werden die Polyester für die Textilindustrie herstellen, und ermöglicht so die Substitution von fossilen Rohstoffen durch ihre recycelten Äquivalente.

Märkte und Bereitstellungsmodell

Die Technologie, die sich bereits für das Recycling aller PET-Verpackungen, einschließlich Anwendungen mit Lebensmittelkontakt, bewährt hat und vermarktet wird, ist nun auch für die Verwendung in Textilien validiert, und zwar im Rahmen einer Exklusivlizenz, die IFPEN/JEPLAN Axens weltweit für alle Industrieunternehmen erteilt hat, die lokale oder regionale Textil-zu-Textil-Kreisläufe entwickeln möchten.

Ermöglichung der Entwicklung der Kreislaufwirtschaft

In einer Welt, in der die Menge an Textilabfällen rapide ansteigt und das Recycling von Textilien zu Textilien nach wie vor begrenzt ist, liefert dieser halbindustrielle Test den konkreten Beweis dafür, dass eine Kreislaufproduktion von Polyester aus Nach-Gebrauchs-Abfallströmen jetzt schnell und in großem Umfang möglich ist.

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