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    Erlebnis Akademie AG: Nachhaltiges Wachstum und stabile Umsätze 2025

    Trotz leicht rückläufigem Umsatz zeigt 2025 eine klare operative Trendwende: Ergebnis, Cashflow und Besucherzahlen legen zu, während neue Projekte künftiges Wachstum sichern.

    Erlebnis Akademie AG: Nachhaltiges Wachstum und stabile Umsätze 2025
    • Umsatz 2025 vorläufig: 24,8 Mio. € (−1,2 %) – damit auf stabilem Niveau gegenüber Vorjahr.
    • Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) 2025: 0,89 Mio. € (+178,1 %); EBIT‑Mar­ge auf 3,6 % erhöht (vorher 1,3 %).
    • Vorläufiges EBITDA 2025: 6,2 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €).
    • Konzern‑Nettoergebnis weiterhin negativ, jedoch deutlich verbessert; operativer Cashflow 2025 stabil ausgebaut – Trendwende durch Kostensenkungs‑ und Strukturierungsmaßnahmen.
    • Besucher 2025: über 2,1 Mio.; Standortentwicklung: Laurentides (Kanada) +23 %, Elsass (Frankreich) und Avondale (Irland) je ≈−20 %; in Frankreich neue Online‑Ticket‑Partnerschaft mit erwarteter mittelfristiger Ticketsteigerung von mindestens 30 %.
    • Wachstumsstrategie: Ausbau bestehender Baumwipfelpfade zu Tagesdestinationen (z. B. Tiergehege, Minigolf, Hochseilparcours) und Planung von zwei weiteren Baumwipfelpfaden in Osteuropa und im Vereinigten Königreich bis 2027/28; testierter Konzernabschluss 2025 wird am 30. Juni 2026 veröffentlicht.

    Der Kurs von Erlebnis Akademie lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,8400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,26 % im Plus.


    Erlebnis Akademie

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