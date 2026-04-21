JPMORGAN stuft VISA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen von Visa und Mastercard dürften gesunde Trends auf dem heimischen US-Markt belegen, schrieb Tien-tsin Huang in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Dabei sehe er Visa leicht im Vorteil. Historisch günstig bewertet seien aber beide Unternehmen, was attraktive mittelfristige Aussichten beinhalte./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 19:08 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Visa (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 267,6EUR auf Tradegate (21. April 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Tien-tsin Huang
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Tien-tsin Huang
Analysiertes Unternehmen: VISA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 400
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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