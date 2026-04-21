25 0 Kommentare Bitmine Immersion: ETH-Bestand bei 4,98 Mio., Gesamtwerte bei 12,9 Mrd. USD

Bitmine wächst zum Krypto-Schwergewicht: Milliardenvermögen in ETH, starke Staking-Erträge, Top-Liquidität an der NYSE und prominente Investoren treiben die 5%-ETH-Strategie voran.

Bitmine hält 4.976.485 ETH (≈4,12 % des Gesamtangebots von 120,7 Mio.), bewertet zu 2.301 USD pro ETH.

Gesamtbestand aus Kryptowährungen, Barbeständen und „Moonshots“ beträgt 12,9 Milliarden USD (u. a. 199 BTC, 200 Mio. USD an Beast Industries, 107 Mio. USD an Eightco, 1,12 Mrd. USD Bar).

Gestakte ETH: 3.334.637 ETH sind gestakt (≈67 % der Bestände), Wert ca. 7,7 Milliarden USD; aktuelle annualisierte Staking-Einnahmen 221 Mio. USD, prognostiziert bis 330 Mio. USD p.a. bei Vollbetrieb (7‑Tage‑BMNR‑Rendite 2,88 %).

Börsenstatus: Am 9. April 2026 erfolgte der Aufstieg von der NYSE American zur New York Stock Exchange; Aktienkürzel bleibt BMNR.

Handelsliquidität/Rang: BMNR zählt zu den meistgehandelten US-Aktien (Platz 80) mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von ca. 1,2 Milliarden USD (5‑Tage‑Durchschnitt).

Unterstützung und Ziel: Stark institutionell unterstützt (z. B. ARK/Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy Digital, DCG, Bill Miller III, Tom Lee) und verfolgt die „Alchemie der 5 %“ (in 9 Monaten bereits ~82 % des Wegs zur Zielbeteiligung von 5 % an ETH).





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