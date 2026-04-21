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    Bitmine Immersion: ETH-Bestand bei 4,98 Mio., Gesamtwerte bei 12,9 Mrd. USD

    Bitmine wächst zum Krypto-Schwergewicht: Milliardenvermögen in ETH, starke Staking-Erträge, Top-Liquidität an der NYSE und prominente Investoren treiben die 5%-ETH-Strategie voran.

    Bitmine Immersion: ETH-Bestand bei 4,98 Mio., Gesamtwerte bei 12,9 Mrd. USD
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Bitmine hält 4.976.485 ETH (≈4,12 % des Gesamtangebots von 120,7 Mio.), bewertet zu 2.301 USD pro ETH.
    • Gesamtbestand aus Kryptowährungen, Barbeständen und „Moonshots“ beträgt 12,9 Milliarden USD (u. a. 199 BTC, 200 Mio. USD an Beast Industries, 107 Mio. USD an Eightco, 1,12 Mrd. USD Bar).
    • Gestakte ETH: 3.334.637 ETH sind gestakt (≈67 % der Bestände), Wert ca. 7,7 Milliarden USD; aktuelle annualisierte Staking-Einnahmen 221 Mio. USD, prognostiziert bis 330 Mio. USD p.a. bei Vollbetrieb (7‑Tage‑BMNR‑Rendite 2,88 %).
    • Börsenstatus: Am 9. April 2026 erfolgte der Aufstieg von der NYSE American zur New York Stock Exchange; Aktienkürzel bleibt BMNR.
    • Handelsliquidität/Rang: BMNR zählt zu den meistgehandelten US-Aktien (Platz 80) mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von ca. 1,2 Milliarden USD (5‑Tage‑Durchschnitt).
    • Unterstützung und Ziel: Stark institutionell unterstützt (z. B. ARK/Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, Galaxy Digital, DCG, Bill Miller III, Tom Lee) und verfolgt die „Alchemie der 5 %“ (in 9 Monaten bereits ~82 % des Wegs zur Zielbeteiligung von 5 % an ETH).






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