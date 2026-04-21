Copper Quest gibt Explorationsprogramme 2026 bekannt, beginnend mit Bohrungen auf Kupfer-Molybdän-Projekt Rip

21. April 2026 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Copper Quest Exploration Inc. (CSE: CQX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX0) („Copper Quest“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen plant, im Jahr 2026 mehrere seiner Konzessionsgebiete weiterzuentwickeln, beginnend mit Bohrungen auf dem Kupfer-Molybdän-Projekt Rip (das „Projekt“ oder „Rip“) Anfang Mai. Copper Quest hat einen Vertrag über Bohrdienstleistungen mit APEX Diamond Drilling Ltd. aus Smithers, British Columbia, unterzeichnet und mit den Vorbereitungen für Bohrungen von mindestens 2.000 m begonnen. Das Projekt Rip befindet sich in der Region Stikine in British Columbia, etwa 33 km nordöstlich der vormals produzierenden Kupfer-Molybdän- („Cu-Mo“)-Mine Huckleberry von Imperial Metals Corporation und der fortgeschrittenen Projekte Ox/Seal/Berg von Surge Copper sowie 30 km südöstlich des Kupfer-Gold-Projekts Poplar von Vizsla Copper Corp. Imperial Metals Corporation erkundet Huckleberry und die umliegenden Schürfrechte auf weitere Cu-Mo-Ressourcen.

Geplante Explorationsarbeiten 2026 von Copper Quest:

- Anfang Mai bis Mitte Juni – Bohrungen von mindestens 2.000 m auf Kupfer-Molybdän-Projekt Rip

- Mitte Mai bis Anfang Juli – Untersuchung mittels induzierter Polarisation („IP“) im Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet STARS, gefolgt vom ersten Bohrprogramm des Unternehmens

- Ende Mai bis Ende Juni – Sanierung der Zufahrtsstraße zur vormals produzierenden Goldmine Alpine, gefolgt von der Wiedereröffnung der Untertageanlagen und der Bewertung der Halde mit Fördermaterial am Standort

- Mitte Juli bis Anfang September – Bohrungen im Konzessionsgebiet Alpine zur Bestätigung und Erweiterung historischer Ressourcenschätzungen

- Anfang August bis Anfang September – Untersuchung mittels induzierter Polarisation („IP“) auf Kupfer-Gold-Projekt Kitimat, gefolgt vom ersten Bohrprogramm des Unternehmens. Die Genehmigungsverfahren werden voraussichtlich bis zum Spätsommer abgeschlossen sein, basierend auf den neuen Richtlinien der Regierung von British Columbia.

- September bis Oktober – Erstes Bohrprogramm im Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet STARS

Höhepunkte des Kupfer-Molybdän-Projekts Rip:

- Die Phase-1-Bohrungen bei Rip haben bestätigt, dass weitestgehend verdeckte geophysikalische Ziele ein mehrphasiges Cu-Mo-mineralisiertes Porphyrsystem definieren.

- Zonen mit anomaler Cu-Mo-Mineralisierung kommen in porphyrischen Intrusionen und damit einhergehenden Erzgang-Stockworks vor. Die Höhepunkte der Bohrabschnitte beinhalten (Tabelle 1*):

0,102 % CuÄq auf 126,6 m* in Bohrloch RP24-001 ab 21,4 m

- Einschließlich 0,268 % CuÄq auf 24,6 m* ab 21,4 m

0,112 % CuÄq auf 114,3 m* in Bohrloch RP24-002 ab 33,6 m

- Die nördlichen, etwa 1 mal 1 km großen, ringförmigen geophysikalischen Anomalien sind noch weitestgehend unerprobt, während die südliche Anomalie ähnlicher Größe noch mittels Bohrungen erprobt werden muss.

- Die meisten Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2024 weisen Cu-Mo-Anomalien auf und das Vorkommen intensiver Quarz-Serizit-Pyrit-Alterationen sowie stark entwickelter Erzgangsysteme, die D-Erzgängen ähnlich sind, weisen auf das Vorkommen eines bedeutsamen Porphyrsystems hin, das bis dato nur teilweise erprobt wurde.

- Rip bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, ein bislang noch nicht erprobtes, jedoch bekanntes mehrphasiges Kupfer-Molybdän-Porphyr-System im Bulkley Valley zu bebohren, das zu den vielversprechendsten Gebieten für die Porphyrexploration und -entdeckung in British Columbia zählt.

Brian Thurston, CEO von Copper Quest, sagte: „Die Mitarbeiter und Vertragspartner von Copper Quest freuen sich darauf, frühzeitig in eine Feldsaison zu starten, die voraussichtlich sehr arbeitsintensiv werden wird. Wir beabsichtigen, mehrere unserer wesentlichen Konzessionsgebiete weiterzuentwickeln, beginnend mit einem Bohrprogramm bei Rip, das die Bedingungen für den Erwerb einer 60-%-Beteiligung an diesem vielversprechenden Asset erfüllen wird. Die Phase-1-Bohrungen im Jahr 2024 haben verdeutlicht, dass ein verborgenes, mehrphasiges porphyrisches Cu-Mo-mineralisiertes System für mindestens eines der beiden vielversprechenden geophysikalischen „Bullseye“-Ziele verantwortlich ist, die im Konzessionsgebiet abgegrenzt wurden. Während das Programm 2024 das Zielkonzept erfolgreich validiert hat, wurden der Großteil des nördlichen Ziels und das gesamte südliche Ziel noch nicht mittels Bohrungen erprobt. Es ist eine seltene Gelegenheit, über Straßen zugängliche, validierte Porphyrziele in British Columbia zu erkunden, die bis dato kaum bebohrt wurden, insbesondere innerhalb eines etablierten Porphyrgebiets wie dem Bulkley Valley. Copper Quest hat ein dominantes Landpaket im Bulkley Porphyry Belt zusammengestellt, einschließlich der Konzessionsgebiete STARS, Rip und Stellar, und bietet den Aktionären somit eine Explorations- und Entdeckungsmöglichkeit für Kupferporphyr im Distriktmaßstab.“

APEX Diamond Drilling Ltd. aus Smithers, BC, wurde mit diesem mindestens 2.000 m umfassenden Phase-2-Bohrprogramm beauftragt. Das Projekt wird von Houston, BC, aus geleitet, das etwa 60 km nördlich des Konzessionsgebiets Rip liegt. Die Bohrungen peilen sowohl die nördlichen als auch die noch nicht erprobten südlichen Anomalien an, die durch die geophysikalischen Untersuchungen, luftgestützten Magnetikuntersuchungen und 3D-IP-Untersuchungen von Copper Quest definiert wurden und vom Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 31. Juli 2024 detailliert beschrieben wurden. Die geophysikalischen Untersuchungen definieren zwei Porphyr-Cu-Mo-Mineralisierungszentren (Abbildung 1). Das nördlichste Zentrum stimmt mit einer zutage tretenden Porphyr-Cu-Mo-Mineralisierung überein und umfasst ein damit übereinstimmendes Magnetik-/Widerstandshoch, das von einem großen „donutförmigen“ Aufladbarkeitshoch (> 35 mV/V) mit einem Durchmesser von etwa 1 km umgeben ist. Das zweite potenzielle Porphyr-Cu-Mo-Zentrum befindet sich etwa 1,1 km weiter südlich und umfasst ein ähnliches Magnetikhoch, das von einem „donutförmigen“ Aufladbarkeitshoch (> 35 mV/V) umgeben ist. Dieses potenzielle südliche Porphyrzentrum ist vollständig von Deckgestein mit einem Durchmesser von etwa 850 m bedeckt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Magnetik-, IP- und Bohrprogramm 2024 die ursprüngliche Rip-Anomalie erfolgreich in zwei separate Porphyrsysteme auflösen konnte und gezeigt hat, dass das nördliche Zielgebiet mehrere Intrusionsphasen und lange Intervalle mit niedriggradiger Cu-Mo-Mineralisierung enthält. Dieses nördliche Zielgebiet wurde teilweise als eine 600 m breite, subvertikale, zylindrische mineralisierte Zone zwischen einem magnetisch schwachen Kern und einem aufladbaren Pyrit-Halo definiert. Das nördliche Zielgebiet wurde bis dato nur mit drei Diamantbohrlöchern erprobt (zwei von Copper Quest im Jahr 2024, eines historisch aus dem Jahr 1975). Das südliche geophysikalische Zielgebiet ist flächenmäßig mit der nördlichen Anomalie vergleichbar und wurde bislang noch nicht mittels Diamanttestbohrungen untersucht.

Abbildung 1: Ergebnisse der Aufladbarkeits- und Magnetuntersuchungen von Rip

Link zur vollständigen englischen Originalmitteilung:

https://copper.quest/wp-content/uploads/2026/04/260421_CQX_RIP-Update_ ...

Optionsvereinbarung von Copper Quest und Erwerb von Schürfrechten

Im Dezember 2023 gab das Unternehmen seine Optionsvereinbarung mit ArcWest Exploration Inc. („ArcWest“) hinsichtlich des Erwerbs einer Beteiligung von bis zu 80 % am Cu-Mo-Projekt Rip bekannt. Copper Quest kann die ersten 60 % seiner Beteiligung am Projekt durch die Durchführung von mehrphasigen Explorationsarbeiten im Wert von insgesamt 2,0 Mio. CAD sowie durch eine direkte Zahlung in Höhe von 100.000 CAD und jährliche Zahlungen in Form von Aktien über einen Zeitraum von vier Jahren bis Ende 2027 erwerben. Im Jahr 2024 fügten ArcWest und Copper Quest der Optionsvereinbarung fünf weitere Schürfrechte hinzu, die mittels Absteckens erworben wurden, wodurch sich das ursprünglich 2.308,81 ha große, über Straßen zugängliche Konzessionsgebiet auf zurzeit 4.770,65 ha mehr als verdoppelte.

Anmerkungen:

* Detaillierte CuÄq-Methodik: Die Kupferäquivalentwerte („CuÄq“) stellen längengewichtete Durchschnittswerte ausgewählter zusammenhängender Untersuchungsintervalle dar, deren Werte durchgehend über 500 ppm CuÄq liegen, wobei einzelne Probenlücken unter 500 ppm CuÄq berücksichtigt werden. Diese Intervalle sollen die Ausdehnung und Kontinuität des Mineralisierungssystems veranschaulichen und sind nicht unbedingt ein Hinweis auf wirtschaftliche Gehalte. Die CuÄq-Berechnungen berücksichtigen angenommene metallurgische Ausbeuten, die auf den durchschnittlichen, öffentlich gemeldeten Ausbeuten aus fünf regionalen Porphyr-Lagerstätten basieren: Huckleberry, Poplar, Seel, Ox und Berg. Die verwendeten durchschnittlichen Ausbeuten betrugen 91,2 % Cu, 85,8 % Mo, 73,1 % Au und 70,1 % Ag, normiert auf Kupfer. CuÄq (%) = Cu (%) + 0,000428 × Mo (ppm) + 0,957 × Au (g/t) + 0,01425 × Ag (g/t). Die angenommenen Metallpreise betrugen 5,50 US-Dollar/lb Cu, 25,00 US-Dollar/lb Mo, 4.500 US-Dollar/oz Au und 70 US-Dollar/oz Ag. Als Referenz für die Ausbeuten dienen Christensen et al. (2011) Technischer Bericht zur Mine Huckleberry; Ashton und Robb (2021) Technischer Bericht zum Projekt Poplar; Stacey und Grey (2022) Veröffentlichung der metallurgischen Testarbeiten bei Seel; Boyce und Giroux (2014) Metallurgische Studie zu Ox; sowie Murray et al. (2023) Technischer Bericht zur PEA Berg.

Qualifizierter Sachverständiger

Brian Thurston, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sowie qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Kupfer

Kupfer ist ein unverzichtbares Industriemetall, das im Zentrum der globalen Energiewende und moderner Infrastruktur steht. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung, in Systemen für erneuerbare Energien, bei Elektrofahrzeugen, in Rechenzentren und bei intelligenten Technologien. Angesichts der steigenden weltweiten Nachfrage und neuer Herausforderungen bei der Versorgung – bedingt durch sinkende Erzgehalte, komplexe Genehmigungsverfahren und Investitionsrückgänge – sieht sich der Kupfermarkt mit anhaltenden Engpässen und zunehmender geopolitischer Beobachtung konfrontiert. Jüngste politische Ankündigungen der USA, darunter Einfuhrzölle und Initiativen zur Sicherung heimischer und verbündeter Lieferketten, unterstreichen die strategische Bedeutung von Kupfer und die Notwendigkeit widerstandsfähiger, lokaler Kapazitäten für die Exploration, Erschließung, Förderung und Verarbeitung von Ressourcen.

Über Copper Quest Exploration Inc.

Der Grundbesitz des Unternehmens umfasst zurzeit acht Projekte, die sich über mehr als 46.000 Hektar in hervorragenden Bergbaujurisdiktionen in Kanada und den USA erstrecken. Copper Quest ist bestrebt, durch Erwerbe, auf Entdeckungen ausgerichtete Explorationen und verantwortungsvolle Entwicklung seines nordamerikanischen Portfolios an Assets den Aktionärswert zu steigern. Die Stammaktien des Unternehmens notieren vorwiegend an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol „CQX“. Weitere Informationen über Copper Quest finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.copper.quest.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an der früher produzierenden Goldmine Alpine mit einer Fläche von 4.611,49 Hektar, die sich ca. 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Nelson in British Columbia befindet; diese verfügt über eine historische vermutete Ressource im Sinne der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte des National Instrument 43-101 von 2018 von 268.000 Tonnen, die anhand eines Cutoff-Gehalts von 5,0 g/t Au und eines durchschnittlichen Gehalts von 16,52 g/t Au geschätzt wurde, was einer vermuteten Ressource von 142.000 Unzen Gold entspricht (*McCuaig & Giroux, 6. März 2018, NI 43-101-konformer technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Alpine, BC, Kanada. Das Unternehmen muss weitere Bohrungen durchführen, um die Schätzung zu aktualisieren/zu verifizieren. Der qualifizierte Sachverständige hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource auf den aktuellen Stand zu bringen, und das Unternehmen betrachtet die Schätzung nicht als aktuell.). Neben der Mine Alpine selbst befinden sich in dem Konzessionsgebiet vier weitere, weniger erforschte bedeutende Gangsysteme, unter anderem die früher produzierenden Ganganlagen King Solomon, die Gangsysteme Black Prince und Cold Blow sowie das Gangsystem Gold Crown. *Das Unternehmen hat noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Ergebnisse der vermuteten Ressource aus dem Jahr 2018 zu verifizieren.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Porphyr-Kupfer-Molybdän-Konzessionsgebiet Stars mit Straßenanbindung und einer Fläche von 9.693 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia, wobei die wichtigsten Ergebnisse der Entdeckungsbohrung in der Zone Tana 0,466 % Cu über 195,07 m* in Bohrloch DD18SS004 ab 23,47 m, 0,200 % Cu über 396,67 m* in Bohrloch DD18SS010 ab 29,37 m und 0,205 % Cu über 207,27 m* in Bohrloch DD18SS015 ab 163,98 m umfassen. Diese vielversprechende, etwa 5 x 2,5 Kilometer große ringförmige magnetische Anomalie wird als alterierte Monzonit-Intrusion und umgebenden Hornfels interpretiert.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Kupfer-Goldkonzessionsgebiet Kitimat mit Straßenanbindung und einer Fläche von 2.954 Hektar im Bergbaurevier Skeena im Nordwesten von British Columbia nordwestlich der Stadt Kitimat mit Tiefwasserhafen in British Columbia. Das Konzessionsgebiet profitiert von einer außergewöhnlichen Infrastruktur, da es nur 10 km vom Meer, 1,5 km von der Eisenbahn und 6 km von Hochspannungsleitungen für Wasserkraft entfernt liegt. Die Exploration im Konzessionsgebiet Kitimat reicht bis in die späten 1960er-Jahre zurück, wobei die bedeutendsten historischen Arbeiten von Decade Resources Ltd. (2010) durchgeführt wurden, das 16 Diamantbohrlöcher über insgesamt 4.437,5 Meter in der Cu-Au-Zone Jeannette fertigstellte; die Highlights der Ergebnisse für die Bohrabschnitte umfassen 0,54 % Cu und 1,03 g/t Au auf 117,07 m in Bohrloch J-7 ab 1,52 m, 0,55 % Cu und 1,00 g/t Au auf 103,65 m in Bohrloch J-1 ab 9,15 m, 0,45 % Cu und 0,80 g/t Au auf 107,01 m in Bohrloch J-2 ab 6,10 m sowie 0,33 % Cu und 0,41 g/t Au auf 112,20 m in Bohrloch J-8 ab 11,89 m.

Copper Quest hat eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, über eine Straße erreichbaren Goldmine Auxer, die sich über 1.087 Hektar im Bonner County (Idaho, USA) erstreckt. Dieses orogene Goldprojekt befindet sich entlang eines der bedeutendsten strukturellen Korridore der Region innerhalb des produktiven Verwerfungssystems Hope Fault. Historische Explorationen haben außergewöhnliche Goldgehalte nachgewiesen. Der Platts-Bericht von 1936 dokumentiert bis zu 21,0 g/t Au in Oberflächenproben, während Untertagearbeiten eine konsistente Mineralisierung über Mächtigkeiten von 4,3 Metern mit durchschnittlich 9,42 g/t Au in einer Tiefe von 18 Metern zeigen.

Copper Quest hält eine 100%ige Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Nekash, einem Porphyr-Explorationsprojekt im Lemhi County (Idaho, USA) entlang des ergiebigen Porphyr-Kupfergürtels Idaho-Montana, in dem sich Weltklasse-Systeme wie Butte und CUMO befinden. Das Projekt ist über gut ausgebaute US-Highways und Forststraßen vollständig mit dem Auto erreichbar und umfasst 70 nicht patentierte staatliche Lode-Claims mit einer Fläche von 585 Hektar.

Copper Quest hält eine Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Stellar mit Straßenanbindung und einer Fläche von 5.389 Hektar im Porphyrgürtel Bulkley in British Columbia, angrenzend an das Konzessionsgebiet Stars.

Copper Quest hat eine 100%ige Beteiligung am Projekt Thane im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia, das sich über 20.658 Hektar erstreckt und 10 vorrangige identifizierte Ziele umfasst, die ein erhebliches Potenzial für eine Mineralisierung von Kupfer und Edelmetallen aufweisen.

Copper Quest verfügt über eine Earn-In-Option für bis zu 80 % und eine Joint-Venture-Vereinbarung in Bezug auf das 4.700 Hektar umfassende Porphyr-Kupfer-Molybdän-Projekt Rip mit Straßenanbindung, das sich ebenfalls im Porphyrgürtel Bulkley im Zentrum von British Columbia befindet.

Im Namen des Boards von Copper Quest Exploration Inc.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

investors@copperquestexploration.com

Zukunftsgerichtete Informationen

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Die Copper Quest Exploration Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,27 % und einem Kurs von 0,071EUR auf Tradegate (21. April 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.