Wall Street zu, FWB offen
Börsen am Pfingstmontag: Handelszeiten am 25. Mai 2026!
Am Pfingstmontag kann an deutschen Börsen gehandelt werden, teilweise sind jedoch die Handelszeiten verkürzt. An der Wall Street findet am 25. Mai 2026 jedoch kein Handel statt. Die Details.
Foto: Hannes P Albert - dpa
Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt
25. Mai, 2026: Normaler Handelstag.
Elektronische Handelsplätze
Tradegate Exchange (Berlin)
25. Mai, 2026: Handel von 07:30 bis 20:00 Uhr (verkürzt).
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Quotrix (Düsseldorf)
25.Mai, 2026: Handel von 8:00 – 22:00 Uhr (verkürzt).
Gettex (München)
25. Mai, 2026: Normaler Handelstag.
Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)
25. Mai, 2026: Normaler Handelstag.
USA: NYSE & Nasdaq
25. Mai, 2026: Kein Handel.
US-Börsen (NYSE/Nasdaq) sind geschlossen, weil in den USA am 25. Mai 2026 Memorial Day ist.
Großbritannien
25. Mai, 2026: Kein Handel.
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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
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