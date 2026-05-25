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    Wall Street zu, FWB offen

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    Börsen am Pfingstmontag: Handelszeiten am 25. Mai 2026!

    Am Pfingstmontag kann an deutschen Börsen gehandelt werden, teilweise sind jedoch die Handelszeiten verkürzt. An der Wall Street findet am 25. Mai 2026 jedoch kein Handel statt. Die Details.

    Wall Street zu, FWB offen - Börsen am Pfingstmontag: Handelszeiten am 25. Mai 2026!
    Foto: Hannes P Albert - dpa

    Deutschland: Xetra und Börse Frankfurt

    25. Mai, 2026: Normaler Handelstag.

    Elektronische Handelsplätze

     

    Tradegate Exchange (Berlin)

    25. Mai, 2026:  Handel von 07:30 bis 20:00 Uhr (verkürzt).

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    Quotrix (Düsseldorf)

    25.Mai, 2026:  Handel von 8:00 – 22:00 Uhr (verkürzt).

     

    Gettex (München)

    25. Mai, 2026: Normaler Handelstag.

     

    Lang & Schwarz Exchange (Düsseldorf)

    25. Mai, 2026: Normaler Handelstag.

    USA: NYSE & Nasdaq

    25. Mai, 2026: Kein Handel. 

    US-Börsen (NYSE/Nasdaq) sind geschlossen, weil in den USA am 25. Mai 2026 Memorial Day ist.

    Großbritannien

    25. Mai2026: Kein Handel. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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