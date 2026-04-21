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    Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX legt Latte für 2026 höher

    Für Sie zusammengefasst
    • RTX hebt bereinigte Umsatzprognose zu 92,5–93,5 Mrd
    • Q1 Umsatz 22,1 Mrd USD, Gewinn knapp 2,1 Mrd
    • Raytheon stark, Pratt & Whitney liefert A320neo
    Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX legt Latte für 2026 höher
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ARLINGTON (dpa-AFX) - Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer RTX wird nach einem unerwartet guten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. Der bereinigte Umsatz soll mit 92,5 bis 93,5 Milliarden US-Dollar (78,6 bis 79,4 Mrd Euro) höher ausfallen als bisher angepeilt. Für den bereinigten Gewinn je Aktie fasst Konzernchef Chris Calio mit 6,70 bis 6,90 Dollar jeweils 10 Cent mehr ins Auge als bislang, wie RTX am Dienstag in Arlington mitteilte. Die RTX-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel mit einem Kursplus von rund zwei Prozent auf die Neuigkeiten.

    Im ersten Quartal warf vor allem das Rüstungsgeschäft der Sparte Raytheon deutlich mehr ab. Raytheon baut unter anderem die Luftabwehrsysteme vom Typ Patriot, die auch im Abwehrkampf der Ukraine gegen Russland zum Einsatz kommen.

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    Auch der hauseigene Luftfahrt-Zulieferer Collins und der Triebwerksbauer Pratt & Whitney legten zu. Pratt & Whitney baut zusammen mit dem Münchner MTU -Konzern die Triebwerke für etwa jeden zweiten Jet aus der Airbus -Modellfamilie A320neo, der meistgefragten Passagierjet-Reihe der Welt.

    Konzernweit erzielte RTX im ersten Quartal einen Umsatz von 22,1 Milliarden Dollar und damit neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich entfiel auf die RTX-Aktionäre ein Gewinn von knapp 2,1 Milliarden Dollar, gut ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Dabei schnitt RTX besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet./stw/lew/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 172,1 auf Tradegate (21. April 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 136,80 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +10,12 %/+30,98 % bedeutet.




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    Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX legt Latte für 2026 höher Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer RTX wird nach einem unerwartet guten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. Der bereinigte Umsatz soll mit 92,5 bis 93,5 Milliarden US-Dollar (78,6 bis 79,4 Mrd Euro) höher ausfallen als bisher …
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