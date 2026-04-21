ANALYSE-FLASH
UBS belässt Adyen auf 'Buy' - Ziel 1600 Euro
- UBS belässt Adyen auf Buy mit Kursziel 1600 Euro
- Erstes Quartal 2026 mit geringstem Wachstum
- Anleger sorgen wegen schwächerem währungswachstum
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Obwohl der Zahlungsdienstleister deutlich darauf hingewiesen habe, dass das erste Quartal wohl das mit dem geringsten Wachstum 2026 sein werde, hätten die Anleger mit der Einschätzung zu kämpfen, dass der währungsbereinigte Anstieg des Nettoumsatzes unter der für das Jahr angestrebten Spane bleiben könnte, schrieb Justin Forsythe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung liege derweil schon knapp darunter./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 971,2 auf Tradegate (21. April 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um +8,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 30,77 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.481,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +1,83 %/+93,48 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 1600 Euro