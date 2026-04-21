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    Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt

    Für Sie zusammengefasst
    • GE Aerospace startet 2026 trotz Iran-Krieg stark
    • Operativer Gewinn Q1 2,5 Mrd, Zuwachs 18 Prozent
    • Konzernchef strebt bereinigten Gewinn am oberen Ende an
    Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CINCINNATI (dpa-AFX) - Für den US-Triebwerksbauer GE Aerospace hat das Jahr 2026 trotz des Iran-Kriegs überraschend gut begonnen. Die Aufträge, der Umsatz und der bereinigte operative Gewinn zogen im ersten Quartal deutlich an, wie das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mitteilte. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Larry Culp jetzt das obere Ende seiner bisherigen Zielspannen an. Anleger am Finanzmarkt reagierten positiv auf die Neuigkeiten, denn das Unternehmen schnitt besser ab als von Analysten erwartet.

    Im vorbörslichen US-Handel legte die GE-Aktie um gut drei Prozent zu. GE Aerospace entwickelt und baut zusammen mit dem französischen Hersteller Safran Triebwerke für die Mittelstreckenjets Boeing 737 Max und Airbus A320neo. Zusammen mit dem deutschen Partner MTU ist der Konzern zudem bei den Boeing-Großraumjets 787 und 777 sowie dessen Neuauflage 777X im Geschäft.

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    Im ersten Quartal erzielte GE einen Umsatz von 12,4 Milliarden US-Dollar, ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn legte um 18 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss sank jedoch um zwei Prozent auf rund 2,2 Milliarden Dollar.

    Für das laufende Jahr erwartet GE-Chef Culp jetzt einen bereinigten operativen Gewinn in Richtung des oberen Endes der Spanne von 9,85 bis 10,25 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll ebenfalls zum oberen Ende der Bandbreite von 7,10 bis 7,40 Dollar tendieren. Die Prognose basiert unter anderem auf der Annahme, dass der Ölpreis bis ins dritte Quartal hinein hoch bleibt und zum Jahresende hin wieder sinkt. Auch könne Kerosin vorübergehend schwieriger zu bekommen sein, hieß es./stw/tav/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 191,2 auf Tradegate (21. April 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +1,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 136,80 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 190,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von +10,35 %/+31,26 % bedeutet.




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