Airbus - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.04.2026

Mit einer Performance von -2,64 % musste die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,64 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Airbus, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -15,88 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Airbus Aktie damit um +1,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,46 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Airbus auf -11,87 %.

Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat +10,46 % 3 Monate -15,88 % 1 Jahr +28,31 %

Informationen zur Airbus Aktie

Stand: 21.04.2026, 14:54 Uhr

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 136,18 Mrd. € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Leonardo notiert im Minus, mit -3,57 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -0,83 %. Textron legt um +0,33 % zu Rolls-Royce Holdings notiert im Minus, mit -5,51 %.

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Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.