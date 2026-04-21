TKMS Aktie heute im Minus - 21.04.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TKMS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,53 % Verlust nach sich zog.

Die TKMS Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,13 % auf 87,10€. Damit verliert die Aktie -1,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um +4,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,88 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TKMS um +33,94 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,22 % 1 Monat +7,88 % 3 Monate -7,53 % 1 Jahr -7,07 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 21.04.2026, 14:55 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der TKMS-Aktie: technisches Bild mit dreifachem Test der Widerstandszone 90,50–91,00€, überkauftem Stochastic RSI; möglicher Ausbruch mit Zielen 97,50–102,50€ und 110–112,50€, Risikountergrenze 82,50/72,50€. Fundamental wird ein 18 Mrd.€ Auftragsbestand, starke Exportnachfrage (u. a. Brasilien), U-Boot-Nachfrage, mögliche Kooperation mit Navantia und ein Analystenziel von 125€ diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,53 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo „die Musik spielt” und welche Themen an der Börse aktuell besonders stark im Fokus stehen. Und hier entscheidet …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,35 %. Leonardo notiert im Minus, mit -3,57 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +0,82 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,36 %

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.