Friedrich Vorwerk Group Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 21.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Friedrich Vorwerk Group Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,95 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,92 %, geht es heute bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,39 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +10,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group -0,12 % verloren.

Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,24 % 1 Monat +15,79 % 3 Monate +5,39 % 1 Jahr +40,10 %

Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

Stand: 21.04.2026, 14:55 Uhr

Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd. € wert.

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Ob die Friedrich Vorwerk Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Friedrich Vorwerk Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.