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    Besonders beachtet!

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    Battery X Metals Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die Battery X Metals Aktie, bisher, um +11,83 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Battery X Metals Aktie.

    Besonders beachtet! - Battery X Metals Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 21.04.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Battery X Metals aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Die Battery X Metals Aktie notiert aktuell bei 1,8900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +11,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2000  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Battery X Metals Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -20,66 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,8900, mit einem Plus von +11,83 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Anstieg bei Battery X Metals konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -44,76 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Battery X Metals Aktie damit um -14,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,78 %. Im Jahr 2026 gab es für Battery X Metals bisher ein Minus von -19,61 %.

    Battery X Metals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,11 %
    1 Monat +40,78 %
    3 Monate -44,76 %
    1 Jahr -18,41 %
    Stand: 21.04.2026, 14:55 Uhr

    Informationen zur Battery X Metals Aktie

    Es gibt 5 Mio. Battery X Metals Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,04 Mio. € wert.

    Battery X Metals reicht eine internationale PCT-Patentanmeldung für Technologie zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien ein und ebnet damit den Weg für den Patentschutz in über 150 Ländern für diese Technologie


    Battery X Metals reicht eine internationale PCT-Patentanmeldung für Technologie zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien ein und ebnet damit den Weg für den Patentschutz in über 150 Ländern für diese Technologie, die von einer führenden …

    Vom Nebenwert zur Nasdaq? Warum Anleger diese Entwicklung verfolgen


    Die interessantesten Situationen für Anleger entstehen selten in Phasen der Euphorie, sie entstehen vielmehr dort, wo sich ein mögliches Missverhältnis zwischen Entwicklung und Bewertung abzeichnet. Im globalen Markt für Elektrofahrzeuge deutet sich derzeit genau eine solche Konstellation an. Mit der wachsenden Verbreitung von E-Fahrzeugen tritt ein Problem zunehmend in den Vordergrund:

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Albemarle und Co.

    Albemarle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,48 %.

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    Ob die Battery X Metals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Battery X Metals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Battery X Metals

    +4,44 %
    -14,11 %
    +40,78 %
    -44,76 %
    -34,94 %
    ISIN:CA07135M3021WKN:A41RJF
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