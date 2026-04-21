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    Besonders beachtet!

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    PowerCell Sweden Aktie klettert nach oben - +7,79 % - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die PowerCell Sweden Aktie, bisher, um +7,79 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PowerCell Sweden Aktie.

    Besonders beachtet! - PowerCell Sweden Aktie klettert nach oben - +7,79 % - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Wie hat sich die PowerCell Sweden-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die PowerCell Sweden Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,79 % auf 2,2140. Damit gewinnt die Aktie +0,1600  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PowerCell Sweden Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2140, mit einem Plus von +7,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die PowerCell Sweden Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,42 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PowerCell Sweden auf -24,51 %.

    PowerCell Sweden Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +20,07 %
    1 Monat +22,35 %
    3 Monate -18,42 %
    1 Jahr -19,00 %
    Stand: 21.04.2026, 14:56 Uhr

    Informationen zur PowerCell Sweden Aktie

    Es gibt 58 Mio. PowerCell Sweden Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,84 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von NEL ASA, Ballard Power Systems und Co.

    NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +0,67 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,13 %. Bloom Energy (A) legt um +1,62 % zu

    PowerCell Sweden Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PowerCell Sweden Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PowerCell Sweden Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PowerCell Sweden

    +8,86 %
    +20,07 %
    +22,35 %
    -18,42 %
    -19,00 %
    -74,35 %
    -90,62 %
    -19,97 %
    ISIN:SE0006425815WKN:A14TK6
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