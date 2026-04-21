PowerCell Sweden Aktie klettert nach oben - +7,79 % - 21.04.2026

Obwohl sich die PowerCell Sweden Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,42 % hinnehmen.

Die PowerCell Sweden Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,79 % auf 2,2140€. Damit gewinnt die Aktie +0,1600 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PowerCell Sweden Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,2140€, mit einem Plus von +7,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +20,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PowerCell Sweden auf -24,51 %.

PowerCell Sweden Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +20,07 % 1 Monat +22,35 % 3 Monate -18,42 % 1 Jahr -19,00 %

Informationen zur PowerCell Sweden Aktie

Stand: 21.04.2026, 14:56 Uhr

Es gibt 58 Mio. PowerCell Sweden Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,84 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von NEL ASA, Ballard Power Systems und Co.

NEL ASA, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %. Ballard Power Systems notiert im Plus, mit +0,67 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,13 %. Bloom Energy (A) legt um +1,62 % zu

PowerCell Sweden Aktie jetzt kaufen?

Ob die PowerCell Sweden Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PowerCell Sweden Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.