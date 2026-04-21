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    Besonders beachtet!

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    Marvell Technology Aktie heute im Plus - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Marvell Technology Aktie bisher um +2,12 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Marvell Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Marvell Technology Aktie heute im Plus - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

    Marvell Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Die Marvell Technology Aktie konnte bisher um +2,12 % auf 128,10 zulegen. Das sind +2,66  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,62 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +5,62 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 128,10, mit einem Plus von +2,12 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Marvell Technology einen Gewinn von +90,14 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,16 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +73,30 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +78,09 % gewonnen.

    Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,16 %
    1 Monat +73,30 %
    3 Monate +90,14 %
    1 Jahr +199,68 %
    Stand: 21.04.2026, 14:56 Uhr

    Informationen zur Marvell Technology Aktie

    Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,00 Mrd. € wert.

    Marvell mit starker Aufwärtsbewegung – bleibt das Momentum bestehen?


    Seit Anfang März zeigt sich die Marvell-Aktie in einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung und hat sich damit im Halbleitersektor deutlich in den Fokus geschoben.

    Marvell mit starker Aufwärtsbewegung – bleibt das Momentum bestehen?


    Seit Anfang März zeigt sich die Marvell-Aktie in einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung und hat sich damit im Halbleitersektor deutlich in den Fokus geschoben.

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    Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Marvell Technology

    +4,26 %
    +16,54 %
    +73,86 %
    +90,75 %
    +200,64 %
    +262,27 %
    +253,46 %
    +1.404,26 %
    +1.238,04 %
    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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