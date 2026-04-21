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    Besonders beachtet!

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    Monolithic Power Systems Aktie heute im Plus - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Monolithic Power Systems Aktie bisher um +1,94 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Monolithic Power Systems Aktie.

    Besonders beachtet! - Monolithic Power Systems Aktie heute im Plus - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Monolithic Power Systems (MPS) entwickelt energieeffiziente Power-Management-ICs für Industrie, Automotive, Rechenzentren und Consumer-Elektronik. Kernprodukte: DC/DC-Wandler, PMICs, Motor- und LED-Treiber. Starke Position in Nischen mit hoher Effizienz und Integrationsgrad. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon. USP: fokussiertes Portfolio, hohe Energieeffizienz, schnelle Time-to-Market.

    Monolithic Power Systems Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Mit einer Performance von +1,94 % konnte die Monolithic Power Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Monolithic Power Systems Aktie. Nach einem Plus von +1,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.290,00, mit einem Plus von +1,94 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Monolithic Power Systems Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +46,23 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Monolithic Power Systems Aktie damit um +11,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,54 % gewonnen.

    Monolithic Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,02 %
    1 Monat +41,51 %
    3 Monate +46,23 %
    1 Jahr +192,19 %
    Stand: 21.04.2026, 14:56 Uhr

    Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

    Es gibt 49 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,36 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,37 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,37 %. Texas Instruments legt um +0,30 % zu ON Semiconductor notiert im Plus, mit +1,23 %.

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    Ob die Monolithic Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monolithic Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monolithic Power Systems

    +1,94 %
    +11,02 %
    +41,51 %
    +46,23 %
    +192,19 %
    +202,11 %
    +314,39 %
    +8.645,76 %
    ISIN:US6098391054WKN:A0DLC4
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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