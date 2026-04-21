Monolithic Power Systems Aktie heute im Plus - 21.04.2026

Mit einer Performance von +1,94 % konnte die Monolithic Power Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Monolithic Power Systems Aktie. Nach einem Plus von +1,40 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.290,00€, mit einem Plus von +1,94 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Monolithic Power Systems (MPS) entwickelt energieeffiziente Power-Management-ICs für Industrie, Automotive, Rechenzentren und Consumer-Elektronik. Kernprodukte: DC/DC-Wandler, PMICs, Motor- und LED-Treiber. Starke Position in Nischen mit hoher Effizienz und Integrationsgrad. Wichtige Wettbewerber: Texas Instruments, Analog Devices, Infineon. USP: fokussiertes Portfolio, hohe Energieeffizienz, schnelle Time-to-Market.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Monolithic Power Systems Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +46,23 %.

Allein seit letzter Woche ist die Monolithic Power Systems Aktie damit um +11,02 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +41,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +66,54 % gewonnen.

Monolithic Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,02 % 1 Monat +41,51 % 3 Monate +46,23 % 1 Jahr +192,19 %

Informationen zur Monolithic Power Systems Aktie

Stand: 21.04.2026, 14:56 Uhr

Es gibt 49 Mio. Monolithic Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,36 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Infineon Technologies notiert im Plus, mit +0,37 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +0,37 %. Texas Instruments legt um +0,30 % zu ON Semiconductor notiert im Plus, mit +1,23 %.

Monolithic Power Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monolithic Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monolithic Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.