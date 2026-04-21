SAFRAN Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 21.04.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,13 % verliert die SAFRAN Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der SAFRAN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,13 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SAFRAN Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,37 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAFRAN um +2,79 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,54 % 1 Monat +8,37 % 3 Monate -4,37 % 1 Jahr +43,71 %

Informationen zur SAFRAN Aktie

Stand: 21.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,40 Mrd.EUR € wert.

Für den US-Triebwerksbauer GE Aerospace hat das Jahr 2026 trotz des Iran-Kriegs überraschend gut begonnen. Die Aufträge, der Umsatz und der bereinigte operative Gewinn zogen im ersten Quartal deutlich an, wie das Unternehmen am Dienstag in …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt und sich damit von den Vortagesverlusten etwas erholt. Zu stärkeren Gewinnen reichte es allerdings nicht. "Am Mittwochabend Washingtoner Zeit läuft die Feuerpause aus - dass Donald Trump eine …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,51 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -4,06 %.

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Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.