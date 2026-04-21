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    Besonders beachtet!

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    SAFRAN Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die SAFRAN Aktie, bisher, um -5,13 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAFRAN Aktie.

    Besonders beachtet! - SAFRAN Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 21.04.2026
    Foto: Alex Marc - Safran

    Safran ist ein französischer Hightech-Konzern für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Kerngeschäfte: Triebwerke (v. a. CFM mit GE), Flugzeugausrüstung, Avionik, Landungssysteme, Verteidigungselektronik. Starke Marktstellung bei Single-Aisle-Triebwerken. Wichtige Konkurrenten: Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Honeywell. USP: CFM-Duopol, breite Systemkompetenz, hoher Aftermarket-Anteil.

    Wie hat sich die SAFRAN-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -5,13 % verliert die SAFRAN Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der SAFRAN Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,71 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,13 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SAFRAN Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -4,37 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,37 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SAFRAN um +2,79 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,33 % geändert.

    SAFRAN Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,54 %
    1 Monat +8,37 %
    3 Monate -4,37 %
    1 Jahr +43,71 %
    Stand: 21.04.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur SAFRAN Aktie

    Es gibt 418 Mio. SAFRAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 120,40 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,51 %. MTU Aero Engines notiert im Minus, mit -4,06 %.

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    Ob die SAFRAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAFRAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAFRAN

    -5,03 %
    -7,66 %
    +9,53 %
    -6,15 %
    +40,93 %
    +111,13 %
    +157,41 %
    +385,58 %
    -17,78 %
    ISIN:FR0000073272WKN:924781
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    Markt Bote
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