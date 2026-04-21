Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im März überraschend deutlich zugelegt. Sie stiegen im Monatsvergleich um 1,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Plus von 1,4 Prozent gerechnet.

Auch im Vormonat gab es eine positive Überraschung: Im Februar waren die Erlöse um revidierte 0,7 Prozent gestiegen. Hier war zunächst ein Plus von 0,6 Prozent ermittelt worden.

Ohne die volatilen Umsätze mit Fahrzeugverkäufen stiegen die Einzelhandelserlöse im März im 1,9 Prozent. Hier war ebenfalls ein Zuwachs von 1,4 Prozent erwartet worden./la/jha/



