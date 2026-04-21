Börse, Baby!
Vergiss KI: Diese einfache Börsenregel schlägt den Markt!
Peter Lynch schlug jahrelang den Markt – mit einer verblüffend einfachen Idee: Kaufe, was du kennst. Doch funktioniert diese legendäre Strategie heute noch in Zeiten von KI, ETFs und Hochfrequenzhandel?
- Peter Lynch erreichte hohe Renditen mit Praxiswissen
- Carolyns Kauf von Leggs als praktischer Anlagetest
- Unklar, ob 'Kaufe, was du kennst' heute noch wirkt
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Er gilt als große Investment-Legende: Peter Lynch, US-Fondsmanager, der den Fidelity Magellan Fund von 1977 bis 1990 mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von rund 29 Prozent zum einen der leistungsstärksten Fonds weltweit gemacht hat. Eine Traum-Rendite, die über der des breiten Marktes liegt.
Eine seiner Devisen lautete: "Buy what you know. Also: "Kaufe, was du kennst, beziehungsweise verstehst." Ist das nicht zu einfach? Und was ist damit gemeint?
Lynch sagt sogar, dass man mit seinem Alltagswissen einen Vorsprung gegenüber den Analysten der Wall Street hätte. Man nutzt ein Produkt eines bestimmten Unternehmens und merkt, dass es gut ist und sich großer Nachfrage erfreut.
Dabei war ihm seine Frau ein guter Ratgeber. Denn sie kaufte damals neue Strumpfhosen der Marke "Leggs".
"Ich kannte die Textilbranche von meinen Geschäftsreisen, bei denen ich Textilunternehmen im ganzen Land besuchte. Ich analysierte und kalkulierte Gewinnspannen und Kurs-Gewinn-Verhältnisse und war mit allen Besonderheiten vertraut. Aber keine Information war so wertvoll wie die von Carolyn", schreibt Peter Lynch in seinem Buch "Der Börse einen Schritt voraus" (1989).
"Carolyn musste keine Textilanalystin sein, um darauf aufmerksam zu werden, dass Leggs ein hervorragendes Produkt war. Sie musste lediglich ein Paar kaufen und anprobieren." Lynch selbst kaufte dann die Aktien des Herstellers dahinter: Hanes, ein Riesen-Erfolg für ihn damals.
Die Frage stellt sich nun: Kann man mit dieser Strategie noch heute an der Börse erfolgreich sein? Mehr dazu in unserem Podcast, denn
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