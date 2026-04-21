🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Börse, Baby!

    673 Aufrufe 673 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vergiss KI: Diese einfache Börsenregel schlägt den Markt!

    Peter Lynch schlug jahrelang den Markt – mit einer verblüffend einfachen Idee: Kaufe, was du kennst. Doch funktioniert diese legendäre Strategie heute noch in Zeiten von KI, ETFs und Hochfrequenzhandel?

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Vergiss KI: Diese einfache Börsenregel schlägt den Markt!
    Foto: Peter Morgan/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Er gilt als große Investment-Legende: Peter Lynch, US-Fondsmanager, der den Fidelity Magellan Fund von 1977 bis 1990 mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von rund 29 Prozent zum einen der leistungsstärksten Fonds weltweit gemacht hat. Eine Traum-Rendite, die über der des breiten Marktes liegt.

    Eine seiner Devisen lautete: "Buy what you know. Also: "Kaufe, was du kennst, beziehungsweise verstehst." Ist das nicht zu einfach? Und was ist damit gemeint? 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    24.700,00€
    Basispreis
    18,00
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28.824,99€
    Basispreis
    18,30
    Ask
    × 14,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lynch sagt sogar, dass man mit seinem Alltagswissen einen Vorsprung gegenüber den Analysten der Wall Street hätte. Man nutzt ein Produkt eines bestimmten Unternehmens und merkt, dass es gut ist und sich großer Nachfrage erfreut.

    Dabei war ihm seine Frau ein guter Ratgeber. Denn sie kaufte damals neue Strumpfhosen der Marke "Leggs". 

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Ich kannte die Textilbranche von meinen Geschäftsreisen, bei denen ich Textilunternehmen im ganzen Land besuchte. Ich analysierte und kalkulierte Gewinnspannen und Kurs-Gewinn-Verhältnisse und war mit allen Besonderheiten vertraut. Aber keine Information war so wertvoll wie die von Carolyn", schreibt Peter Lynch in seinem Buch "Der Börse einen Schritt voraus" (1989).

    "Carolyn musste keine Textilanalystin sein, um darauf aufmerksam zu werden, dass Leggs ein hervorragendes Produkt war. Sie musste lediglich ein Paar kaufen und anprobieren." Lynch selbst kaufte dann die Aktien des Herstellers dahinter: Hanes, ein Riesen-Erfolg für ihn damals.

    Die Frage stellt sich nun: Kann man mit dieser Strategie noch heute an der Börse erfolgreich sein? Mehr dazu in unserem Podcast, denn

    ES IST ZEIT FÜR BÖRSE, BABY! 

    Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7485,19Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Vergiss KI: Diese einfache Börsenregel schlägt den Markt! Peter Lynch schlug jahrelang den Markt – mit einer verblüffend einfachen Idee: Kaufe, was du kennst. Doch funktioniert diese legendäre Strategie heute noch in Zeiten von KI, ETFs und Hochfrequenzhandel?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     