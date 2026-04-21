SAP-Aktie: Warum Claude Mythos den Ausverkauf widerlegt

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Ausverkauf der SAP-Aktie — von 283 Euro im Februar 2025 auf rund 141 Euro Anfang April 2026 — traf den falschen Teil des Unternehmenswertes. Anthropics neues KI-Modell Claude Mythos hat das unabsichtlich bewiesen.

In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 15/2026 habe ich SAP ausführlich analysiert — und Mythos liefert genau den Beweis, den ich dort als These formuliert habe.

Mythos analysiert — umsetzen müssen andere

Claude Mythos fand in Testläufen tausende Sicherheitslücken in weltweit eingesetzter Software, teils jahrzehntealt. Anthropic veröffentlichte das Modell nicht, sondern gründete Project Glasswing — ein Konsortium mit AWS, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike und Palo Alto Networks.

Was dabei sichtbar wurde: Mythos findet die Lücken. Schließen müssen sie CrowdStrike und Palo Alto — Unternehmen, die tief in die IT-Infrastruktur ihrer Kunden integriert sind, Zugriffsrechte haben und Prozesse kennen. Coding allein reicht nicht. Der Markt hat das registriert: Software-Aktien erholten sich in der vergangenen Woche deutlich, SAP legte mehr als drei Prozent zu.

Zwei Wertbestandteile — nur einer ist unter Druck

Der Ausverkauf basierte auf einer undifferenzierten Angst. Dabei lassen sich bei SAP zwei Wertbestandteile klar trennen.

Der Coding-Wert ist tatsächlich unter Druck geraten. KI kann heute Software schreiben, analysieren und verbessern — schneller und günstiger als viele Entwicklerteams. Dieser Teil der Abwertung war berechtigt.

Der Netzwerk-Wert ist davon unberührt. SAP ist seit Jahrzehnten tief in die Geschäftsprozesse von rund 180.000 Unternehmen weltweit integriert — Einkauf, Finanzbuchhaltung, Personalplanung, Lieferketten, Produktionssteuerung. Dieses globale Ökosystem lässt sich durch kein KI-Modell replizieren. Den Netzwerk-Wert hätte der Markt behalten müssen.

Bewertung preist das falsche Szenario ein

Das EV/EBITDA von SAP liegt Stand 10. April 2026 bei 13 — für ein Unternehmen mit 15 bis 18 Prozent jährlichem EBITDA-Wachstum ist das niedrig. Die PEG-Ratio liegt bei 0,7, also unter dem fairen Wert von 1. Die Rule of 40 wird erfüllt: Umsatzwachstum plus EBITDA-Marge liegen bei 41 bis 46.

Die Aktie preist ein Szenario ein, in dem SAP seine globale Stellung verliert. Mythos hat gezeigt, dass genau das unwahrscheinlich ist: KI kann Netzwerke analysieren — ersetzen kann sie sie nicht.

Fazit

Wer reinen Code verkauft, ist durch KI ersetzbar. Wer ein Netzwerk verkauft, ist es nicht. Das Chance-Risiko-Verhältnis spricht bei SAP derzeit für die Chance — die Bewertung ist so niedrig, dass selbst eine falsche Weichenstellung im Management bereits eingepreist wäre. Anleger sollten die KI-Strategie und die Entwicklung des Cloud-Umsatzes weiter im Auge behalten.