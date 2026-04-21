🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP
    545 Aufrufe 545 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP-Aktie: Warum Claude Mythos den Ausverkauf widerlegt

    Mythos analysiert Sicherheitslücken — umsetzen müssen CrowdStrike und Palo Alto. SAPs Netzwerk-Wert bleibt unberührt. EV/EBITDA von 13 bei 15–18 % EBITDA-Wachstum signalisiert eine Fehlbewertung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Markt bestrafte Coding-Wert, nicht den Netzwerk-Wert
    • Claude Mythos fand Lücken, Schließen brauchen Anbieter
    • SAP-Bewertung zu niedrig, Netzwerk kaum ersetzbar

     

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    296,11€
    Basispreis
    2,20
    Ask
    × 10,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    246,31€
    Basispreis
    2,22
    Ask
    × 10,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Ausverkauf der SAP-Aktie — von 283 Euro im Februar 2025 auf rund 141 Euro Anfang April 2026 — traf den falschen Teil des Unternehmenswertes. Anthropics neues KI-Modell Claude Mythos hat das unabsichtlich bewiesen.

    In meiner Heibel-Ticker-Ausgabe 15/2026 habe ich SAP ausführlich analysiert — und Mythos liefert genau den Beweis, den ich dort als These formuliert habe.

    Mythos analysiert — umsetzen müssen andere

    Claude Mythos fand in Testläufen tausende Sicherheitslücken in weltweit eingesetzter Software, teils jahrzehntealt. Anthropic veröffentlichte das Modell nicht, sondern gründete Project Glasswing — ein Konsortium mit AWS, Apple, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike und Palo Alto Networks.

    Was dabei sichtbar wurde: Mythos findet die Lücken. Schließen müssen sie CrowdStrike und Palo Alto — Unternehmen, die tief in die IT-Infrastruktur ihrer Kunden integriert sind, Zugriffsrechte haben und Prozesse kennen. Coding allein reicht nicht. Der Markt hat das registriert: Software-Aktien erholten sich in der vergangenen Woche deutlich, SAP legte mehr als drei Prozent zu.

    Zwei Wertbestandteile — nur einer ist unter Druck

    Der Ausverkauf basierte auf einer undifferenzierten Angst. Dabei lassen sich bei SAP zwei Wertbestandteile klar trennen.

    Der Coding-Wert ist tatsächlich unter Druck geraten. KI kann heute Software schreiben, analysieren und verbessern — schneller und günstiger als viele Entwicklerteams. Dieser Teil der Abwertung war berechtigt.

    Der Netzwerk-Wert ist davon unberührt. SAP ist seit Jahrzehnten tief in die Geschäftsprozesse von rund 180.000 Unternehmen weltweit integriert — Einkauf, Finanzbuchhaltung, Personalplanung, Lieferketten, Produktionssteuerung. Dieses globale Ökosystem lässt sich durch kein KI-Modell replizieren. Den Netzwerk-Wert hätte der Markt behalten müssen.

    Bewertung preist das falsche Szenario ein

    Das EV/EBITDA von SAP liegt Stand 10. April 2026 bei 13 — für ein Unternehmen mit 15 bis 18 Prozent jährlichem EBITDA-Wachstum ist das niedrig. Die PEG-Ratio liegt bei 0,7, also unter dem fairen Wert von 1. Die Rule of 40 wird erfüllt: Umsatzwachstum plus EBITDA-Marge liegen bei 41 bis 46.

    Die Aktie preist ein Szenario ein, in dem SAP seine globale Stellung verliert. Mythos hat gezeigt, dass genau das unwahrscheinlich ist: KI kann Netzwerke analysieren — ersetzen kann sie sie nicht.

    Fazit

    Wer reinen Code verkauft, ist durch KI ersetzbar. Wer ein Netzwerk verkauft, ist es nicht. Das Chance-Risiko-Verhältnis spricht bei SAP derzeit für die Chance — die Bewertung ist so niedrig, dass selbst eine falsche Weichenstellung im Management bereits eingepreist wäre. Anleger sollten die KI-Strategie und die Entwicklung des Cloud-Umsatzes weiter im Auge behalten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Stephan Heibel
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Stephan Heibel
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SAP-Aktie: Warum Claude Mythos den Ausverkauf widerlegt Die SAP-Aktie hat sich binnen eines Jahres halbiert — ausgelöst durch die Angst, KI mache Softwareunternehmen überflüssig. Anthropics neues Modell Claude Mythos zeigt nun, warum diese Angst den falschen Teil des Unternehmenswertes traf.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     