🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    WDH/ROUNDUP

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Babynahrung vergiftet: Suche nach Gift-Glas - und Erpresser

    Für Sie zusammengefasst
    • Erpressungsversuch mit Rattengift in Babynahrung
    • Hipp ruft betroffene Gläschen zurück Verkauf gestoppt
    • Ermittlungen laufen Gutachten prüft Rattengiftdosis
    WDH/ROUNDUP - Babynahrung vergiftet: Suche nach Gift-Glas - und Erpresser
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (Im 1. Absatz, 2. Zeile wurde ein Tippfehler beseitigt, "Babykosthersteller" (statt: "Babykostherstellers") Zudem wurde im 6. Absatz die Schreibweise von Hipp angepasst und ein überflüssiges Wort entfernt.)

    WIEN/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Mit Rattengift in Babynahrung versucht ein Unbekannter, den Babykosthersteller Hipp zu erpressen. Eltern sind in Sorge, die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen Täter.

    In Österreich, Tschechien und der Slowakei wurden laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser entdeckt. Laboruntersuchungen ergaben, dass diese Rattengift enthielten. In Deutschland wurden keine mit Gift verunreinigten Gläser gefunden. Ein Glas wird aber im österreichischen Burgenland noch unter Hochdruck gesucht. Wie die Polizei hier vorgeht, gaben die Ermittler aus taktischen Gründen nicht an.

    "Sehr sensibles Thema"

    Bei der Kriminalpolizei Ingolstadt wurde eine Ermittlungsgruppe namens "Glas" eingerichtet. Die Gruppe arbeite auf Hochtouren in Zusammenarbeit auch mit den jeweiligen Behörden in den anderen betroffenen Ländern, sagte Michaela Grob, Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Die Zahl der beteiligten Beamten sei nicht starr. Je nach Fragestellung und Untersuchungen würden verschiedene Spezialisten auch aus andere Institutionen zugezogen.

    Derzeit könnten keine weiteren Details veröffentlicht werden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, unterstrich Grob. "Es ist ein sehr sensibles Thema."

    Hipp ruft Babykost zurück

    Das Unternehmen im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm erklärte inzwischen, wie der Täter sich gemeldet hatte. "Der Erpresser hat uns eine Nachricht an ein unpersonalisiertes Sammelpostfach geschickt, welches im Rahmen unserer Standardprozesse in größeren zeitlichen Abständen gesichtet wird", erläuterte der Babykosthersteller. "Hipp ist Opfer einer Erpressung." Das Unternehmen habe einen internen Krisenstab eingerichtet.

    Betroffene Handelspartner hätten alle Hipp-Babygläschen aus dem Verkauf genommen. "Hipp ruft weiterhin alle Babykostgläschen zurück, die bei Spar Österreich gekauft wurden", teilte das Unternehmen auf seiner Seite weiter mit. Im Zuge dieser Rückrufaktion sei ein manipuliertes Gläschen sichergestellt worden. Vorsorglich, präventiv und ohne Verdachtsmomente nahm am Montag auch die Rewe-Gruppe in Österreich Hipp-Produkte bei Bipa, Billa, Billa Plus und Adeg aus dem Verkauf. Ebenso agierte die Drogeriemarktkette dm.

    Es handele es sich nicht um einen Produkt- oder Qualitätsmangel. "Die Gläschen haben unser Hipp Werk in einwandfreiem Zustand verlassen", hieß es vom Unternehmen.

    Was wollten der oder die Erpresser?

    Den Inhalt der Erpresser-E-Mail und was konkret gefordert wurde, teilten weder Hersteller noch Polizei mit. Medien zufolge soll es um eine Geldforderung in Millionenhöhe gehen. Offiziell bestätigt wurde das aber nicht.

    Am Wochenende war ein mit Rattengift verseuchtes Glas "Karotten mit Kartoffeln" 190 Gramm der Firma Hipp im Bundesland Burgenland in Österreich sichergestellt worden. Zumindest zwei solcher manipulierter Gläser sollen in dieser Region in Umlauf gebracht worden sein - eines fehlt also weiter. "Wir setzen alle Hebel in Bewegung und haben nun auch Kontakt zu Kindergärten und Pflegeeinrichtungen aufgenommen", sagte eine Sprecherin der Polizei im Bundesland Burgenland bereits am Montag.

    Gutachten soll Dosis von Rattengift bestimmen

    Die Staatsanwaltschaft in Österreich ermittelt nach eigenen Aussagen wegen "vorsätzlicher Gemeingefährdung". Nachdem laut einem vorläufigen toxikologischen Gutachten Rattengift in einem sichergestellten Glas festgestellt wurde, folgt nun eine genauere Untersuchung. Dabei werde es um die Dosis gehen - und wie gefährlich das Rattengift beim Verzehr gewesen wäre, so eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Burgenland.

    Laut Polizei können manipulierte Gläser an einem beschädigten Deckel oder am Fehlen des Plopp-Lautes beim Öffnen erkennbar sein. Zudem sollen sie einen weißen Aufkleber mit rotem Ring am Glasboden haben. Bei Auffälligkeiten an den Gläschen sollte der Inhalt nicht verzehrt und die Polizei verständigt werden, mahnten die Beamten.

    Mehrfach waren in der Vergangenheit namhafte Unternehmen Ziel von Erpressungsversuchen mit vergifteten Lebensmitteln geworden. Nicht zum ersten Mal ist Babynahrung das Ziel./sd/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    WDH/ROUNDUP Babynahrung vergiftet: Suche nach Gift-Glas - und Erpresser (Im 1. Absatz, 2. Zeile wurde ein Tippfehler beseitigt, "Babykosthersteller" (statt: "Babykostherstellers") Zudem wurde im 6. Absatz die Schreibweise von Hipp angepasst und ein überflüssiges Wort entfernt.) WIEN/INGOLSTADT (dpa-AFX) - Mit …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     