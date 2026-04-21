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    DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft Adidas auf 'Kaufen'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 206 auf 208 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko "bietet die perfekte Bühne für Sportmarken und könnte zum Wachstumsmotor für die gesamte Sportbranche werden", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Bei Nike bestehe die Chance, dass sich die "Heim-WM" als Zündfunke für eine Beschleunigung des bislang eher zögerlich verlaufenden Marken-Turnarounds erweise. Für Adidas sieht Maul die Chance, aus einer Position der Stärke den Marktanteil in Nordamerika zu steigern und den aktuellen Marken-Hype in nachhaltige Kundenloyalität zu übertragen. Bei Puma dürfte die WM indes nur einen kleinen Beitrag zur Stärkung der strauchelnden Marke liefern. Nach der für 2027 geplanten Rückkehr auf den Wachstumspfad könnte wieder die Spekulation um eine Übernahme durch Anta Sports in den Vordergrund rücken./gl/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 145,1EUR auf Tradegate (21. April 2026, 15:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Thomas Maul
    Analysiertes Unternehmen: Adidas
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 153,30, was eine Steigerung von +5,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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