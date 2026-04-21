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    ION führt die obligatorische Überprüfung von Zahlungsempfängern in der EU in großem Maßstab ein

    LONDON, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- ION Treasury, ein globaler Anbieter von Treasury- und Risikomanagementlösungen für Unternehmen, Finanzinstitute und Zentralbanken, gibt heute die Einführung von Funktionen zur Überprüfung des Zahlungsempfängers (Verification of Payee, VoP) in seinen Treasury-Lösungen bekannt. Dadurch können Kunden eine wichtige EU-Zahlungsverordnung einhalten, sobald diese in Kraft tritt.

    ION Corporates

    Seit ihrer Verabschiedung im Jahr 2024 hat die EU-Verordnung über Sofortzahlungen die Art und Weise verändert, wie Zahlungen abgewickelt werden müssen, und damit die Compliance-Anforderungen für die betroffenen Parteien erhöht. VoP ist nun verbindlich vorgeschrieben und verpflichtet Zahlungsdienstleister und Unternehmen, vor der Ausführung von SEPA-Überweisungen und Sofortzahlungen zu überprüfen, ob der Name des Zahlungsempfängers mit der zugehörigen IBAN übereinstimmt. Dies stellt einen strukturellen Wandel in der Zahlungsabwicklung dar, der direkte Auswirkungen auf die Betrugsbekämpfung, die Zahlungskontrollen und den täglichen Treasury-Betrieb hat.

    ION Treasury reagierte frühzeitig, indem es VoP-Funktionen in seine Treasury-Management-Lösungen integrierte; ITS war dabei das erste System im Portfolio von ION Treasury, das unter der neuen Verordnung in den produktiven Betrieb ging. Dadurch wurde sichergestellt, dass die Kunden die gesetzlichen Anforderungen vom ersten Tag an erfüllen konnten, ohne bestehende Zahlungsabläufe zu stören oder an einem entscheidenden Punkt der regulatorischen Umstellung manuelle Umgehungslösungen einführen zu müssen. Obwohl VoP einen völlig neuen Prozess für Banken, Treasury-Systeme und Unternehmen einführt, sind die ION-Kunden bereits live und wickeln täglich große Zahlungsvolumina unter dem neuen Rahmenwerk ab.

    In Zusammenarbeit mit KPMG Deutschland unterstützte ION die Kunden bei der schnellen Umsetzung und der groß angelegten Einführung im operativen Bereich. KPMG Deutschland hat dazu beigetragen, die Einführung und operative Umsetzung von VoP bei mehreren Kunden zu beschleunigen, während ION die volle Verantwortung für die Produktfunktionalität und die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften behält.

    „VoP ist nicht nur eine Richtlinienänderung auf dem Papier – es verändert die Art und Weise, wie Zahlungen im Tagesgeschäft autorisiert werden", sagte Philipp Leitner, Co-CTO und Managing Director bei ION Treasury. „Unser oberstes Ziel war es, sicherzustellen, dass unsere Kunden frühzeitig vorbereitet waren und ihre Zahlungsvorgänge auch bei sich ändernden Vorschriften weiterhin zuverlässig abwickeln konnten."

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    PR Newswire (dt.)
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