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    Schulze

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    Bürgergeld-Krankenkosten aus Bundeshaushalt zahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bund übernimmt Kosten für Bürgergeldempfänger
    • Entlastung der Beitragszahler als Gerechtigkeitsfrage
    • Debatte über Konzentration der Krankenkassen auf zehn
    Schulze - Bürgergeld-Krankenkosten aus Bundeshaushalt zahlen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - In der Debatte um Gesundheitsreformen hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) dafür ausgesprochen, dass die Ausgaben für Bürgergeldempfänger nicht länger von den Beitragszahlern getragen werden. "Da geht's dann darum, dass das aus dem Bundeshaushalt finanziert wird. Das halte ich für unbedingt notwendig, dass man das weiter vorantreibt", sagte der Regierungschef nach einer Kabinettssitzung in Magdeburg.

    "Es wäre eine Entlastung der Beitragszahler", sagte Schulze weiter. Dies sei auch eine Frage der Gerechtigkeit. In der Debatte hatte auch die CSU bereits bemängelt, dass die Kosten für Grundsicherungsempfänger weitgehend von den Krankenkassen und damit von den gesetzlich Versicherten getragen würden.

    Schulze betonte außerdem, es sei gut, dass man jetzt darüber diskutiere, ob es ausreiche, wenn es etwa nur zehn Krankenkassen gebe statt deutlich mehr. Nach Angaben des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) gibt es derzeit 93 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland./cki/DP/jha





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    Schulze Bürgergeld-Krankenkosten aus Bundeshaushalt zahlen In der Debatte um Gesundheitsreformen hat sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) dafür ausgesprochen, dass die Ausgaben für Bürgergeldempfänger nicht länger von den Beitragszahlern getragen werden. "Da geht's dann darum, dass das …
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