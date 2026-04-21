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    Katar

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    Die 'ganze Welt' befürwortet Gespräche zum Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Katar appelliert an Konfliktparteien zum Kriegsende
    • Krieg gefährdet Weltwirtschaft, Energie und Region
    • Katar plädiert für Verlängerung der Waffenruhe
    Katar - Die 'ganze Welt' befürwortet Gespräche zum Iran-Krieg
    Foto: Siarhei - 356130783

    DOHA (dpa-AFX) - Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA richtet der Golfstaat Katar einen eindringlichen Appell an die Konfliktparteien. Der Krieg müsse enden, denn er habe die Region, die Weltwirtschaft und die Energiemärkte in eine "sehr gefährliche Lage" gebracht, sagte der katarische Außenamtssprecher Madschid al-Ansari heute.

    Über ein mögliches Scheitern der Gespräche wolle er sich nicht äußern, sagte al-Ansari. "Die ganze Welt unterstützt diese Verhandlungen und die Bemühungen Pakistans." Katar habe dabei weiter Hoffnung und plädiere dafür, die aktuell geltende Waffenruhe zumindest zu verlängern, wenn es in den Verhandlungen vorerst keine Einigung gebe.

    Am Sonntag hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, erneut eine Delegation für Verhandlungen zum Krieg nach Islamabad zu schicken. Es ist jedoch weiterhin ungewiss, ob es zu einer neuen Verhandlungsrunde kommt. Der Iran hat nach Informationen des Staatsfernsehens noch keine Vertreter für Gespräche mit den USA nach Pakistan geschickt. Trump hat Mittwochabend Washingtoner Zeit als Ende der Feuerpause genannt, was im Iran in den Morgenstunden am Donnerstag wäre./jot/DP/jha





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