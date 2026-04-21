dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 21.04.2026 - 15.15 Uhr
- Apple bekommt neuen CEO John Ternus zum 1. September
- VW will Kapazität um etwa eine Million reduzieren
- AB Foods spaltet Primark und plant Börsennotierung
ROUNDUP 2/Chefwechsel bei Apple: Hardware-Boss übernimmt von Tim Cook
CUPERTINO - Apple bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef: John Ternus, der bisher für Hardware zuständig war, rückt an die Spitze vor. Sein Vorgänger Tim Cook, der 2011 die Führung vom legendären Mitgründer Steve Jobs übernahm, wird Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der Wechsel soll am 1. September vollzogen werden. An der Börse bewegte die Nachricht die Aktie zunächst kaum. Das Apple-Papier notierte am Dienstag im vorbörslichen Handel leicht im Minus.
ROUNDUP: Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz - Aktie gibt deutlich nach
HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im ersten Quartal wie erwartet eine deutliche Abschwächung der Nachfrage vor allem bei Nivea zu spüren bekommen. Die strategische Neuausrichtung der Kernmarke schreite aber voran, teilte Beiersdorf am Dienstag mit. Bei der Luxuspflegemarke LaPrairie belasteten Schwierigkeiten im US-Einzelhandel sowie im chinesischen Reiseeinzelhandelsgeschäft. Die Jahresprognose bestätigte Beiersdorf zwar, an der Börse kamen die Nachrichten nicht gut an.
US-Mischkonzern 3M schlägt Gewinnerwartungen - Jahresziele bestätigt
ST. PAUL - Der Umbau beim US-Mischkonzern 3M trägt Früchte. Im ersten Quartal stieg der bereinigte Gewinn auf 2,14 US-Dollar je Aktie, wie das Unternehmen am Dienstag in St. Paul mitteilte. Vor einem Jahr waren es 1,88 Dollar. Der bereinigte Gewinn war höher als Analysten durchschnittlich erwartet hatten.
Unitedhealth hebt Gewinnziel nach überraschend gutem Quartal an
EDEN PRAIRIE - Der größte US-Krankenversicherer Unitedhealth ist auf seinem krisenbedingten Schrumpfkurs überraschend stark ins Jahr gestartet. Angesichts der Ergebnisse des ersten Quartals wird Konzernchef Stephen Hemsley auch für das Gesamtjahr optimistischer. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie soll jetzt mehr als 18,25 US-Dollar erreichen, wie das Unternehmen am Dienstag in Eden Prairie (US-Bundesstaat Minnesota) mitteilte. Damit liegt die Latte 50 Cent höher als bislang. Die Unitedhealth-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um gut fünf Prozent zu.
VW-Chef Blume will Produktionskapazität um weitere Million senken
HAMBURG - Der Volkswagen -Konzern will seine Produktionskapazitäten angesichts des schwierigen Marktumfelds weiter deutlich senken. "Aktuell beschäftigen wir uns mit bis zu einer weiteren Million Kapazität, um die globale Marktsituation abzubilden", sagte Konzernchef Oliver Blume dem "Manager-Magazin" (Dienstag). "Dann kommen wir von insgesamt über zwölf Millionen investierten Kapazitäten auf nachhaltig neun Millionen Fahrzeuge pro Jahr." Das betreffe die Standorte des Unternehmens weltweit. In China hatte VW wie in Europa - hier vor allem bei der Kernmarke VW Pkw und der Tochter Audi - die Produktionsmöglichkeiten um jeweils eine Million Fahrzeuge eingedampft.
Volkswagen visiert mit China-Modellen Globalen Süden an
PEKING - Nach Jahren seiner chinafokussierten Strategie peilt VW mit seinen in der Volksrepublik entwickelten Modellen nun Märkte im Globalen Süden an. Volkswagen wolle von den Skaleneffekten und den "einzigartigen Kostenpositionen" in China profitieren, sagte China-CEO Ralf Brandstätter in Peking, wo am Freitag die wichtige Messe Auto China beginnt. VW untersuche Märkte in Südostasien, Mexiko, Nordafrika und Südamerika, sagte er. Europa oder Nordamerika kämen nicht infrage, hieß es weiter.
AB Foods leidet unter schwierigem Umfeld - Trennung von Primark geplant
LONDON - Nach monatelangen Erwägungen hat der Mischkonzern AB Foods seine Aufspaltung beschlossen. Die Briten wollen die Modekette Primark nun definitiv von ihren Lebensmittelaktivitäten abspalten, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Künftig sollen beide Unternehmen separat an der Börse gelistet werden. Derweil hat das schwierige wirtschaftliche Umfeld AB Foods in seinem ersten Geschäftshalbjahr einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt. Die Aktie rutschte nach Handelsbeginn in London ab.
Luftfahrt- und Rüstungskonzern RTX legt Latte für 2026 höher
ARLINGTON - Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer RTX wird nach einem unerwartet guten Quartal optimistischer für das laufende Jahr. Der bereinigte Umsatz soll mit 92,5 bis 93,5 Milliarden US-Dollar (78,6 bis 79,4 Mrd Euro) höher ausfallen als bisher angepeilt. Für den bereinigten Gewinn je Aktie fasst Konzernchef Chris Calio mit 6,70 bis 6,90 Dollar jeweils 10 Cent mehr ins Auge als bislang, wie RTX am Dienstag in Arlington mitteilte. Die RTX-Aktie reagierte im vorbörslichen US-Handel mit einem Kursplus von rund zwei Prozent auf die Neuigkeiten.
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Weitere Meldungen
-Triebwerksbauer GE legt überraschend stark zu - Aktie gewinnt -Ströer stellt Vorstand neu auf - Müller führt Konzern künftig alleine -Audi sieht trotz Preiskampf Wachstumschance in China
-DHL sieht trotz Iran-Konflikt stabile Treibstoffversorgung -Veränderte Verkehrsströme: Fraport hält trotz Iran-Krieg an Passagierziel fest -Schnell und günstig - Auto-Branche entwickelt mehr in China -Amazon investiert weitere Milliarden in Anthropic
-Commerzbank lehnt Unicredit-Ideen ab
-Bezos-Rakete setzt Satelliten in falscher Umlaufbahn ab -Tui-Chef sieht derzeit keinen Kerosinmangel
-HHLA-Minderheitsaktionäre sollen abgefunden werden - 21,16 Euro pro Aktie -ROUNDUP/12-Uhr-Regel: Tanken ist schon am Morgen relativ günstig -Tierhaltungslogo soll in Restaurants kommen
-ROUNDUP 2: Kein Treibstoff-Notstand - Vorgehen gegen Schattenflotte -Kohleausstieg 2030 - Wüst mahnt Tempo bei Gaskraftwerken an -Agentur Irena: 15,5 Prozent plus bei Erneuerbaren weltweit -ROUNDUP/Babynahrung vergiftet: Suche nach Gift-Glas - und Erpresser -Gerlach warnt vor Kliniksterben durch Krankenkassen-Reform -Hohe Nachfrage: Bahn prüft weitere Verbindung Berlin-Paris -ROUNDUP/Streit um 'Krispy Kebab': Dönerkette legt sich mit KFC an -ROUNDUP/Studie: Mehr Dienstreisen ins europäische Ausland -ROUNDUP: Klagen zum Rundfunkbeitrag bleiben erfolglos -Steinmeier: Lokalzeitung war 'immer mehr als ein Ritual'°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 21,40 auf Tradegate (21. April 2026, 12:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +5,38 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,63USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 248,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 325,00USD was eine Bandbreite von +7,38 %/+40,72 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Eine Unmenge interessanter Kommentare nach den Zahlen und zuletzt nach der Bloomberg news. Ich dachte mir, es läuft auf Google und Gemini hinaus, auch Perplexity war ja noch im Test neben anderen, und hat natürlich gut abgeschnitten, und auch gegen die einstweilen interne Lösung von Apple setzte sich Gemini klar durch, wie auch anders . . . Gemini stellte sich als der beste deal in summa aktuell für Apple heraus, Gemini ist in KI absolut vorne dabei, D. Ives meinte kurz vorher, Apple hat kaum eine andere Wahl jetzt, zu den 20 Milliarden USD könnten 10 Milliarden USD hinzukommen, wie das dann in antitrust Zusammenhängen demnächst aussehen könnte, hat man schon mal bei Copilot eruiert, OK, das hat Zeit, die Entscheidung von Tim ist klar richtig.—Was den Bloomberg-Artikel betrifft, da ist nicht viel mit Zusammenfassen, man braucht den ganzen Artikel, das ist die Grundlage für die Kommentare bisher und für weitere discussions.—Bringe gleich die Übersetzung in German :-)
Bloomberg
Apple Nears Deal to Pay Google Roughly $1 Billion a Year for Siri AI Model
(Bloomberg) – Apple plant, laut Insiderinformationen rund 1 Milliarde US-Dollar pro Jahr für ein extrem leistungsstarkes KI-Modell mit 1,2 Billionen Parametern von Google (Alphabet Inc.) zu zahlen. Dieses Modell soll die lange angekündigte Überarbeitung des Sprachassistenten Siri unterstützen.
Nach einer umfassenden Evaluierungsphase finalisieren die beiden Unternehmen derzeit eine Vereinbarung, die Apple den Zugriff auf die Technologie von Google ermöglichen würde. Dies berichten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind und anonym bleiben möchten, da die Verhandlungen vertraulich sind.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Der iPhone-Hersteller setzt auf die Unterstützung von Google, um die zugrundeliegende Technologie von Siri neu aufzubauen und so den Weg für eine Reihe neuer Funktionen im nächsten Jahr zu ebnen. Die 1,2 Billionen Parameter des Google-Modells – ein Maß für die Komplexität der KI-Software – würden die Leistungsfähigkeit der aktuellen Apple-Modelle bei Weitem übertreffen.
Apple hatte zuvor die Nutzung anderer Modelle von Drittanbietern in Betracht gezogen. Nach Tests von Gemini, OpenAI’s ChatGPT und Anthropic’s Claude konzentrierte sich Apple Anfang des Jahres jedoch auf Google, wie Bloomberg damals berichtete. Ziel ist es, die Technologie als Übergangslösung zu nutzen, bis Apples eigene Modelle ausreichend leistungsfähig sind.
Die neue Siri soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr erscheinen, wie Bloomberg berichtete. Da die Markteinführung noch Monate entfernt ist, könnten sich die Pläne und die Partnerschaft noch ändern. Sprecher von Apple und Google lehnten eine Stellungnahme ab.
Samsung nutzt den Google Gemini-Chatbot, um seine KI-Funktionen zu unterstützen. Fotograf: Yuki Iawmura/Bloomberg
Die Aktien beider Unternehmen stiegen am Mittwoch nach Bekanntwerden der Nachricht kurzzeitig auf Tageshöchststände. Die Apple-Aktie legte um weniger als 1 % auf 271,70 US-Dollar zu, während die Alphabet-Aktie um bis zu 3,2 % auf 286,42 US-Dollar stieg.
Das maßgeschneiderte Gemini-System stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber dem derzeit für die Cloud-basierte Version von Apple Intelligence verwendeten Modell mit 150 Milliarden Parametern dar. Dieser Schritt würde die Leistungsfähigkeit des Systems und seine Fähigkeit, komplexe Daten zu verarbeiten und Kontext zu verstehen, erheblich erweitern.
Das intern als Glenwood bezeichnete Projekt zur Verbesserung von Siri mithilfe eines Drittanbieter-Modells wird von Mike Rockwell, dem Entwickler des Vision Pro-Headsets, und Software-Chefingenieur Craig Federighi geleitet. Der neue Sprachassistent selbst, der für iOS 26.4 geplant ist, trägt den Codenamen Linwood.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Googles Gemini-Modell die Zusammenfassungs- und Planungsfunktionen von Siri übernehmen – die Komponenten, die dem Sprachassistenten helfen, Informationen zu synthetisieren und komplexe Aufgaben auszuführen. Einige Siri-Funktionen werden weiterhin Apples eigene Modelle nutzen.
Das Modell wird auf Apples eigenen Private Cloud Compute-Servern ausgeführt, wodurch sichergestellt wird, dass Benutzerdaten von der Google-Infrastruktur abgeschottet bleiben. Apple hat bereits KI-Server-Hardware für den Betrieb des Modells bereitgestellt.
Obwohl die Partnerschaft von großer Bedeutung ist, wird sie voraussichtlich nicht öffentlich beworben. Apple wird Google stattdessen als Technologiezulieferer im Hintergrund behandeln. Damit unterscheidet sich die Vereinbarung vom Safari-Browser-Deal der Unternehmen, der Google zur Standard-Suchmaschine machte.
Die Vereinbarung ist auch unabhängig von früheren Gesprächen über die direkte Integration von Gemini als Chatbot in Siri. Diese Gespräche standen sowohl 2024 als auch Anfang dieses Jahres kurz vor dem Abschluss, führten aber letztendlich nicht zu einer Implementierung. Die Partnerschaft integriert auch nicht die Google KI-Suche in Apples Betriebssysteme.
In der jüngsten Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen sagte Apple-CEO Tim Cook, dass Siri künftig möglicherweise weitere Chatbots anbieten könnte – über die aktuelle ChatGPT-Option hinaus.
Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das Gemini für seine KI-Funktionen nutzt: Auch Snap Inc. und mehrere andere große Unternehmen setzen auf Googles Vertex AI-Plattform. Für Apple bedeutet dieser Schritt jedoch ein Eingeständnis, im Bereich der KI ins Hintertreffen geraten zu sein und nun auf externe Technologie angewiesen zu sein, um den Rückstand aufzuholen.
Apple möchte Gemini dennoch nicht als langfristige Lösung verwenden. Obwohl das Unternehmen talentierte KI-Experten verliert – darunter den Leiter des Modellteams –, plant die Geschäftsführung, weiterhin neue KI-Technologien zu entwickeln und Gemini letztendlich durch eine eigene Lösung zu ersetzen, so Insider.
Zu diesem Zweck arbeitet das Modellteam des Unternehmens an einem cloudbasierten Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich bereits im nächsten Jahr für Verbraucheranwendungen verfügbar sein soll.
Die Apple-Führungskräfte sind überzeugt, ein ähnliches Qualitätsniveau wie das maßgeschneiderte Gemini-Angebot erreichen zu können. Google entwickelt Gemini jedoch kontinuierlich weiter, und das Aufholen wird nicht einfach sein.
Die Version Gemini 2.5 Pro führt die meisten Ranglisten für große Sprachmodelle, die Grundlage der generativen KI, an.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
Apple arbeitet außerdem weiterhin daran, Apple Intelligence und die neue Siri in China einzuführen. Aufgrund des langjährigen Verbots von Google-Diensten in China wird die lokalisierte Version der überarbeiteten Siri-Version voraussichtlich nicht auf Gemini basieren.
Die angepasste Version von Apple Intelligence wird interne Modelle sowie einen von der Alibaba Group Holding Ltd. entwickelten Filter verwenden. Diese Filterschicht würde die Inhalte im Auftrag der chinesischen Regierung anpassen, wie Bloomberg News Anfang des Jahres berichtete. Apple erwägt zudem eine Partnerschaft mit Baidu Inc. für seine KI-Angebote in China.
https://finance.yahoo.com/news/apple-nears-deal-pay-google-1…
New ATH Close—$262.82
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