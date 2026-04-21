Halliburton überrascht mit Gewinnplus – Aktie legt kräftig zu!

An der Börse kamen die Zahlen gut an. Im frühen Handel an der New York Stock Exchange legte die Aktie zeitweise um rund 4,5 Prozent auf 38,32 US-Dollar zu.

Im ersten Quartal verdiente Halliburton 55 Cent je Aktie. Der Umsatz lag mit 5,4 Milliarden US-Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Analysten hatten im Durchschnitt lediglich mit 50 Cent je Aktie und Erlösen von 5,3 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Auffällig war vor allem die starke Entwicklung in Lateinamerika. Dort kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar. Rückenwind kam laut Unternehmen unter anderem aus Ecuador, der Karibik und Brasilien. Auch in Europa und Afrika lief es besser: Hier legten die Erlöse um 11 Prozent auf 858 Millionen US-Dollar zu.

Damit konnte Halliburton die Schwäche in anderen Regionen zumindest teilweise ausgleichen. Im Nahen Osten und in Asien sackte der Umsatz um 13 Prozent ab. Hintergrund sind die Spannungen rund um den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hatte. Angriffe auf Energieinfrastruktur in Ländern wie Saudi-Arabien und Katar haben die Förderaktivitäten in der Region belastet.

Für Anleger ist die Botschaft klar: Halliburton zeigt sich trotz geopolitischer Risiken robust. Das Unternehmen profitiert von seiner breiten, regionalen Aufstellung und kann Rückgänge in einzelnen Märkten derzeit noch durch dynamisches Wachstum anderswo kompensieren.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Halliburton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 32,56EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:12 Uhr) gehandelt.





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