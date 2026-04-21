ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro
- DZ Bank stuft Wacker Chemie auf Halten hoch
- Fairer Wert der DZ Bank angehoben auf 92 Euro
- Positive Effekte durch Nahostkrieg steigerten Q1
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 70 auf 92 Euro angehoben. Dank positiver Effekte im Zusammenhang mit dem Nahost-Krieg habe der Spezialchemiekonzern unerwartet gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 14:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 94,55 auf Tradegate (21. April 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +8,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,95 Mrd..
Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -22,02 %/-8,32 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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