DZ Bank hebt Wacker Chemie auf 'Halten' - Fairer Wert 92 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 94,55 auf Tradegate (21. April 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +8,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +38,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,95 Mrd..

Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von -22,02 %/-8,32 % bedeutet.