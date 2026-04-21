JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 19,97EUR auf Tradegate (21. April 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 18
Kursziel alt: 18
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