JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der spanische Versorger dürfte auf bereinigter Basis ein relativ stabiles Betriebsergebnis ausweisen und beim bereinigten Nettogewinn ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erzielen, schrieb Javier Garrido in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 13:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 19,97EUR auf Tradegate (21. April 2026, 15:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

