UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Coca-Cola vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Seine Prognose für den Gewinn je Aktie von 0,81 Dollar entspreche der Konsensschätzung, schrieb Analyst Peter Grom in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Getränkekonzern dürfte ein weiteres Quartal mit einem starken organischen Wachstum hinter sich haben und die Jahresziele bestätigen./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:38 / GMT
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 63,89EUR auf Tradegate (21. April 2026, 15:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Peter Grom
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Grom
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
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