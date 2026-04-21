Gesamtbetriebsrat verlangt Aufklärung von Galeria-Führung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Gesamtbetriebsrat der Warenhauskette Galeria hat die eigene Unternehmensführung aufgefordert, sich zur aktuellen Lage zu äußern. "Es reicht, die Belegschaft fordert Klarheit! Wir haben ein Recht darauf", steht in einem Flugblatt, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Mehrere Vermieter von Galeria beklagen, dass die Mietzahlungen für April ausgeblieben seien. In einigen Fällen soll das Warenhausunternehmen zudem um eine Stundung von Mietzahlungen gebeten haben. Galeria wollte dies auf Nachfrage nicht kommentieren.