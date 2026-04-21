Börsen Start Update
Börsenstart USA - 21.04. - Dow Jones stark +0,72 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.794,96 PKT und steigt um +0,72 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +9,19 %, Salesforce +3,09 %, American Express +2,18 %, Caterpillar +2,08 %, Microsoft +1,66 %
Flop-Werte: Merck & Co -2,62 %, Amgen -2,41 %, Johnson & Johnson -1,52 %, Honeywell International -0,54 %, Coca-Cola -0,51 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 26.661,58 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Zscaler +5,82 %, Atlassian Registered (A) +5,05 %, Datadog Registered (A) +4,81 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,47 %, Palo Alto Networks +3,99 %
Flop-Werte: Amgen -2,41 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,38 %, Insmed -2,38 %, Monster Beverage -2,09 %, Alnylam Pharmaceuticals -2,05 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.130,22 PKT und steigt um +0,25 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +9,19 %, D.R. Horton +7,69 %, Quest Diagnostics +6,33 %, Humana +6,20 %, HP +6,08 %
Flop-Werte: Tractor Supply -7,74 %, Prudential Financial -4,20 %, Northrop Grumman -3,85 %, GE Aerospace -3,47 %, Eli Lilly -2,69 %
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