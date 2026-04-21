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    Besonders beachtet!

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    Tractor Supply Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Tractor Supply Aktie bisher Verluste von -7,74 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tractor Supply Aktie.

    Besonders beachtet! - Tractor Supply Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Tractor Supply ist US-Fachhändler für ländliche Lebensstile. Sortiment: Tierfutter, Agrarbedarf, Werkzeuge, Kleidung, Garten- und Heimwerkerprodukte, Services wie Click-&-Collect. Starke Präsenz in ländlichen Regionen, führend im Nischenmarkt „rural lifestyle“. Wichtige Wettbewerber: Home Depot, Lowe’s, Walmart, lokale Farm- und Ranch-Stores. USP: fokussierte Landkundschaft, breite Tier- und Farmkompetenz, Community-orientierte Standorte.

    Tractor Supply aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.04.2026

    Mit einer Performance von -7,74 % musste die Tractor Supply Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Tractor Supply Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 35,22, mit einem Minus von -7,74 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Tractor Supply mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,10 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,25 %. Im Jahr 2026 gab es für Tractor Supply bisher ein Minus von -20,73 %.

    Während Tractor Supply deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,25 %.

    Tractor Supply Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,25 %
    1 Monat -13,25 %
    3 Monate -21,10 %
    1 Jahr -20,29 %
    Stand: 21.04.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Tractor Supply Aktie

    Es gibt 526 Mio. Tractor Supply Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,08 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 21.04. - Dow Jones stark +0,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Tractor Supply Company Reports First Quarter 2026 Financial Results; Reaffirms Fiscal Year 2026 Outlook


    Tractor Supply Company (NASDAQ: TSCO), the largest rural lifestyle retailer in the United States (the “Company”), today reported financial results for its first quarter ended March 28, 2026. This press release features multimedia. View the full …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,33 %. The Home Depot notiert im Plus, mit +0,34 %. Lowe's Companies notiert im Minus, mit -0,14 %. Walmart verliert -0,17 %

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    Ob die Tractor Supply Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tractor Supply Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tractor Supply

    -8,26 %
    -10,81 %
    -13,02 %
    -22,16 %
    -19,95 %
    -23,80 %
    +19,23 %
    +114,40 %
    +377,75 %
    ISIN:US8923561067WKN:889826
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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