RBC stuft BEIERSDORF AG auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch wenn die jüngsten Absatzzahlen von Nivea vielversprechend seien, stehe die Marke angesichts eines volatilen Konsumumfelds weiterhin vor Herausforderungen aufgrund einer komplizierten Preispositionierung und eines intensiven Wettbewerbs, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund reduziere sie ihre Wachstumsprognose für die Consumer-Sparte./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,10 % und einem Kurs von 74,94EUR auf Tradegate (21. April 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 68
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: negativ
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Kursziel alt: 70
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