DAX, POET Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|POET Technologies
|🥈
|Beyond Meat
|🥉
|AFC Energy
|Heidelberger Druckmaschinen
|EchoIQ
|Zefiro Methane
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|269
|🥈
|Atos
|58
|🥉
|Almonty Industries
|51
|POET Technologies
|35
|sino
|28
|Gerresheimer
|26
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|POET Technologies
|+21,67 %
|🥈
|Navitas Semiconductor Corporation
|+21,43 %
|🥉
|Beyond Meat
|+14,80 %
|🟥
|Nynomic
|-12,66 %
|🟥
|Fagerhult
|-19,93 %
|🟥
|Unitika
|-28,71 %
Platz 1
Beyond Meat
Wochenperformance: +127,91 %
Wochenperformance: +127,91 %
Platz 2
AFC Energy
Wochenperformance: +7,55 %
Wochenperformance: +7,55 %
Platz 3
Heidelberger Druckmaschinen
Wochenperformance: +15,47 %
Wochenperformance: +15,47 %
Platz 4
EchoIQ
Wochenperformance: +38,76 %
Wochenperformance: +38,76 %
Platz 5
Zefiro Methane
Wochenperformance: +18,40 %
Wochenperformance: +18,40 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +2,66 %
Wochenperformance: +2,66 %
Platz 7
Atos
Wochenperformance: +7,43 %
Wochenperformance: +7,43 %
Platz 8
Almonty Industries
Wochenperformance: +14,84 %
Wochenperformance: +14,84 %
Platz 9
Platz 10
sino
Wochenperformance: +2,09 %
Wochenperformance: +2,09 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: +29,61 %
Wochenperformance: +29,61 %
Platz 12
Platz 13
Navitas Semiconductor Corporation
Wochenperformance: +61,18 %
Wochenperformance: +61,18 %
Platz 14
Beyond Meat
Wochenperformance: +127,91 %
Wochenperformance: +127,91 %
Platz 15
Nynomic
Wochenperformance: +64,49 %
Wochenperformance: +64,49 %
Platz 16
Fagerhult
Wochenperformance: -17,30 %
Wochenperformance: -17,30 %
Platz 17
Unitika
Wochenperformance: +41,23 %
Wochenperformance: +41,23 %
Platz 18
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