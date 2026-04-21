Seismische 3D-Untersuchung erweitert das Zielgebiet der Wasserstoffentdeckung beim Lawson Projekt

Die 3D-Seismik definiert einen 14,2 km² großen strukturellen Abschluss und den darüber hinausgehenden 28 km² großen Lawson-Komplex, was Kanadas erstem unterirdischen System für natürlichen Wasserstoff ein großes Potenzial verleiht

Genesis erklärt: Der Vorteil der „Salzbarriere“ und die Nähe zum Absatzmarkt

https://www.youtube.com/watch?v=3ytpHdve6S8

Saskatoon, SK – 21. April 2026 – Max Power Mining Corp. („Max Power“ oder das “Unternehmen”) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass vorläufige Ergebnisse einer kürzlich abgeschlossenen 3D-Seismikuntersuchung im Lawson-Naturwasserstoffsystem in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, eine große, zusammenhängende strukturelle Schließe mit einer geschätzten Fläche von etwa 14,2 km² abgegrenzt haben. Dies erweitert den Umfang des Projekts erheblich und unterstreicht das Potenzial für mehrere Förderbohrungen innerhalb eines neu ausgewiesenen Gebiets namens „Lawson Central“, das die ursprüngliche Lawson-Entdeckung umfasst.

Die 3D-seismische Untersuchung hat zudem mehrere diskrete, vorrangige Bohrziele innerhalb der 14,2 km² großen Struktur identifiziert und damit deutlich gemacht, dass die Bohrung Lawson 15-19 offenbar keine isolierte Entdeckung von Kanadas erstem unterirdischen Naturwasserstoffsystem mit einer zunehmend wichtigen potenziellen Heliumkomponente darstellt.

Neben einer erheblichen Ausweitung der potenziellen Entdeckungsfläche von Lawson, wodurch „Lawson Central“ entstand, definiert die 3D-Untersuchung einen vielversprechenden, größeren „Lawson-Komplex“ von etwa 28 km².

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler bei MAX Power, kommentierte: „Die 3D-seismische Untersuchung verändert grundlegend unser Verständnis davon, wie groß der Gewinn allein in diesem einen Teil des 475 km langen Genesis-Trends sein könnte. Um eine Analogie zu verwenden: Mit der 2D-Seismik, die zur Auswahl des ursprünglichen Lawson-Bohrziels verwendet wurde, sahen wir ein Sonnensystem. Jetzt, nach der Lawson-Entdeckung und den 3D-Seismikdaten, sehen wir eine ganze Galaxie. Das ist die beste Art, die Bedeutung dessen zu beschreiben. Bei der Lawson-Entdeckung, wo wir erfolgreich einen freien Gasfluss an die Oberfläche bestätigten und signifikante Wasserstoffkonzentrationen verzeichneten, hat die Bohrung laut 3D-Seismik nur den Rand dieses natürlichen Wasserstoffsystems gestreift. Dies spricht sowohl für das Ausmaß als auch für die Qualität dessen, was wir hier erkunden.“

Bemerkenswert ist, wie auf der Karte weiter unten zu sehen ist, dass sich ein großes Reliefgebiet etwa 80 bis 100 Meter up-dip von der Bohrung Lawson 15-19 befindet, die leicht nach Osten versetzt liegt. Der Scheitelpunkt und die oberen Flanken dieser Struktur, weit oberhalb des Gas-Wasser-Kontaktes, sind optimale Bereiche, um auf große Ansammlungen von natürlichem Wasserstoff in gasgefüllten Lagerstätten abzuzielen, in denen Wasserstoff und Helium in wirtschaftlich nutzbaren Konzentrationen vorkommen.

Kommentar des CEO

Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, fügte hinzu: „Wir sind begeistert von diesen ersten Ergebnissen unserer 3D-Seismikuntersuchung bei Lawson – sie stellen eindeutig einen entscheidenden Schritt in unserer Entwicklung dar, von der anfänglichen Bestätigung des Systems hin zum Verständnis des Potenzials für mehrere Förderbohrungen im Lawson-Gebiet. Die Daten ermöglichen es uns, über eine einzelne Entdeckungsbohrung hinauszugehen und zu einem vollständig definierten geologischen Rahmen mit mehreren Zielen hoher Priorität zu gelangen. Während wir die Interpretation und Modellierung vorantreiben und Folgebohrungen am Scheitelpunkt und an den Flanken des Systems planen, liegt unser Fokus auf der systematischen Bewertung der Kontinuität, der potenziellen Volumina und der Schlüsselparameter, die für eine kommerzielle Bewertung erforderlich sind.“

Herr Narayanasamy schloss: „Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein für MAX Power bei der Bewertung des Potenzials von Lawson als skalierbare und erschwingliche Plattform für saubere Energie, die auf die wachsende industrielle Nachfrage nach Wasserstoff ausgerichtet ist.

Sie positioniert Saskatchewan zudem als Geburtsort der Entwicklung von natürlichem Wasserstoff in Kanada und stärkt die Rolle der Provinz als weltweit führende Rohstoffregion.“

Abbildung 1 – Karte von Lawson Central

Karte, die die erweiterte Lawson-Central-Struktur mit einem 14,2 km² großen geschlossenen Bereich, mehreren Bohrzielen mit hoher Priorität und der ursprünglichen Lawson-Entdeckung zeigt, die sich alle innerhalb des 28 km² großen Lawson-Komplexes befinden.

Der weitere Weg

Die Auswertung der 3D-Seismik ist im Gange; weitere Updates werden in Kürze erwartet, da das Unternehmen sein Verständnis der Lagerstättenverteilung, der strukturellen Architektur und der Gesamtgröße des Systems bei Lawson Central vertieft. Diese Arbeiten werden den Fortschritt bei der internen Ressourcenmodellierung und -abschätzung direkt unterstützen und einen klareren Rahmen für die Bewertung des wirtschaftlichen Potenzials des Lawson-Systems bieten. Gleichzeitig treibt das Unternehmen Pläne für kurzfristige Folgebohrungen voran, die auf strukturell optimale Zonen abzielen, darunter den Scheitelpunkt des Systems

und andere höher gelegene Gebiete, als Teil eines disziplinierten Programms zur Bewertung der Kontinuität, der Strömungseigenschaften und der wirtschaftlichen Rentabilität.

Abbildung 2 – Genesis-Trend

Warum dies für Investoren von Bedeutung ist

MAX Power schreitet von der ersten Systemvalidierung zur Bestimmung des Umfangs und des kommerziellen Potenzials dessen voran, was Kanadas erstes skalierbares System für natürlichen Wasserstoff darstellen könnte. Das 3D-Seismikprogramm in Lawson markiert einen entscheidenden Wendepunkt, der das Projekt von den Ergebnissen einer einzelnen Bohrung hin zu einem klar definierten strukturellen System mit Potenzial für mehrere Förderbohrungen verschiebt. Der nun abgegrenzte Umfang sowie die Lage innerhalb des 475 km langen Genesis-Trends beginnen, das System in einen viel größeren Kontext zu stellen, was die Interpretation eines potenziell ausgedehnten und wiederholbaren geologischen Rahmens stützt.

Die Abgrenzung eines großen strukturellen Verschlusses und eines umfassenderen Komplexes verbessert die Fähigkeit des Unternehmens erheblich, optimale Zonen für Folgebohrungen anzusteuern, einschließlich höher gelegener Bereiche am Scheitelpunkt und an den Flanken des Systems, wo das Potenzial für Gasansammlungen am größten ist. Dies stellt einen entscheidenden Schritt bei der Bewertung der Kontinuität, des Volumenpotenzials und der für die kommerzielle Bewertung erforderlichen Parameter dar und fördert gleichzeitig die technische Grundlage, die für die interne Ressourcenmodellierung und -schätzung erforderlich ist.

Auf einer breiteren Ebene positionieren diese Entwicklungen MAX Power in einer aufstrebenden globalen Energiekategorie zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach zuverlässiger, sauberer Energie aus heimischen Quellen zunimmt. Während die Branche daran arbeitet, skalierbare Systeme für natürlichen Wasserstoff zu definieren, tragen die Fortschritte bei Lawson zu einem wachsenden Verständnis darüber bei, wie diese Systeme identifiziert und entwickelt werden können. Bei erfolgreicher Weiterentwicklung haben Systeme dieser Größenordnung das Potenzial, eine neue Form der Energieinfrastruktur zu unterstützen, die auf den industriellen Bedarf, die Energiesicherheit und die langfristige nationale Entwicklung abgestimmt ist.

Abbildung 3 - Bohrfoto aus Lawson, Genesis Trend (Nov. 2025)

Aktuelle Videos:

Der Genesis Trend-Korridor:

https://youtube.com/shorts/IAgALH_s3mI

Lawson – Kanadas erster großer Schritt in Richtung natürlicher Wasserstoff

https://www.youtube.com/watch?v=lTTOwMxz_zo

MAX Power macht einen Sprung nach vorn in Lawson

https://www.youtube.com/watch?v=Yr4Ha06__Eg

Sehen Sie sich die Bohrung in Aktion an

https://www.youtube.com/watch?v=eguNGAfdIek

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

Geschichte wird geschrieben in Lawson – Video unmittelbar vor der Einrichtung der Bohranlage

https://www.youtube.com/watch?v=BNHazk9Sy4E

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Unternehmen für die Exploration von Mineralien und Energieressourcen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson-Entdeckung des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat sich in ganz Saskatchewan eine dominante Landposition auf Distriktebene mit rund 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen sowie weiteren 5,7 Millionen Acres, für die Anträge gestellt wurden, aufgebaut, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind. MAX Power verfügt zudem über ein Portfolio an Liegenschaften in den Vereinigten Staaten und Kanada, das sich auf kritische Mineralien konzentriert. Zu den Höhepunkten dieser Liegenschaften zählt eine Entdeckung durch Diamantbohrungen im Jahr 2024 im Lithiumprojekt Willcox Playa im Südosten von Arizona, das zu 100 % im Besitz der US-Tochtergesellschaft von MAX Power ist. MAX Power hat sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken verpflichtet, bei denen Umweltschutz, sinnvolle Einbindung der Gemeinden und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

Medienkontakt:

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Email: sarah@venturestrategies.com

Über diese Pressemitteilung:

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Die Max Power Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 0,889EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.