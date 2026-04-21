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    Aktien New York

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    Freundlicher Start - Lage in Nahost bleibt kritisches Thema

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow Jones steigt um 0,7 Prozent auf 49.775 Punkte
    • Nasdaq 100 steigt um 0,4 Prozent auf 26.690 Zähler
    • S&P 500 steigt um 0,3 Prozent auf 7.132 Punkte
    Aktien New York - Freundlicher Start - Lage in Nahost bleibt kritisches Thema
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt geht es am Dienstag nach dem verhaltenen Wochenauftakt wieder freundlich zu. Kursgewinne, die unter anderem auf einem Kurssprung beim Krankenversicherer Unitedhealth fußten, gab es vor allem im Dow Jones Industrial . Der Leitindex, der seinen Indexkollegen zuletzt ohne Rekorde nachgehinkt war, legte nun besonders deutlich um 0,7 Prozent auf 49.775 Punkte zu. Er erreichte den höchsten Stand seit Mitte Februar.

    Die anderen Indizes untermauerten den Eindruck, dass die Anleger angesichts der unsicheren Lage in Nahost weiterhin bedacht zu Werke gehen. Der Nasdaq 100 legte im frühen Handel um 0,4 Prozent auf 26.690 Zähler zu, während der marktbreite S&P 500 um 0,3 Prozent auf 7.132 Punkte stieg. In beiden Fällen reichten die Kursgewinne nicht für Höchststände.

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    Nach wie vor wird auf eine zweite Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran gehofft, weshalb auch die Ölpreise etwas nachgaben. Kurz bevor die 14-tägige Waffenruhe in der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Zeit abläuft, fehlen von iranischer Seite bis zuletzt eindeutige Signale für eine weitere Dialogbereitschaft./tih/he

    Dow Jones

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    +268,60 %
    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,40 % und einem Kurs von 300,2 auf Tradegate (21. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um +14,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 268,67 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.




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