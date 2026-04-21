BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 75,24EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,00 € , was eine Steigerung von +14,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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