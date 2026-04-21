BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,72 % und einem Kurs von 75,24EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
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